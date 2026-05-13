Rimini, Cartoon Club & RiminiComix torna dal 12 al 19 luglio

Dal 12 al 19 luglio a Rimini va in scena la 42ª edizione di Cartoon Club & RiminiComix, il principale appuntamento estivo dedicato al cinema d’animazione, al fumetto e alla pop culture in generale, capace di attrarre ogni anno oltre 200.000 presenze. Tra il mare e il centro storico – spaziando tra arene all’aperto, musei, biblioteche e gallerie d’arte – un ricco programma di iniziative tingerà tutta la città delle mille sfumature della cultura pop: 200 cortometraggi animati, anteprime cinematografiche, workshop creativi, masterclass, incontri con autori e artisti di rilievo internazionale e mostre. Tra queste, un’esposizione dedicata a John Nevarez, ospite della kermesse, visual development artist di Spider-Man: Into the Spider-Verse, Coco, Inside Out e tante altre perle dell’animazione.

Dal 16 al 19 luglio, Piazzale Fellini si animerà a festa, anche quest’anno, con il grande raduno rivolto agli appassionati di comics, anime, videogiochi e serie TV, che ogni anno accoglie editori, artisti, venditori di gadget e fumetti, aree tematiche ed emozionanti spettacoli. Le serate del Show & Music Stage ospiteranno concerti di artisti italiani e internazionali come Mai dire Goku, uno show live con band e dj set costruito attorno alle sigle di anime e cartoni che sono state colonna sonora di un’intera generazione, i Raggi Fotonici, storici autori di musiche per i cartoni animati (Gumball, Fairy Tail, Digimon Adventure) che festeggiano i 30 anni di attività e i 25 dal loro primo live, avvenuto proprio a RiminiComix, e Mika Kobayashi, cantautrice e pianista giapponese, una delle voci più iconiche della musica anime, che salirà sul palco con uno spettacolo speciale in collaborazione con Tetsuro Shimaguchi, coreografo delle scene di arti marziali di Kill Bill di Tarantino e molti altri film, e il suo gruppo di marzialisti Samurai Artist Kamui. Infine, gran chiusura domenica con Generazione Vanni, uno show unico per cantare a squarciagola tutte le sigle che ami di più, dagli anni ’90 a oggi, con l’iconica voce di Giorgio Vanni... e poi scatenarsi a colpi di cassa in quattro con il DJ Set “Alla DiscoTEKa” di Daniel Tek.

Grande protagonista, come sempre, il cosplay, grazie a una delle più rilevanti convention in Italia, che avrà il suo culmine nel pomeriggio di sabato 18 luglio con il contest ufficiale. Inoltre, per la prima volta a Rimini, sarà possibile assistere a Crossover Wrestling, l’unico show di wrestling cosplay in Italia. Tra gli appuntamenti più suggestivi, la più grande alba cosplay d’Italia: un evento unico che, la mattina del 18 luglio, riunirà centinaia di cosplayer e appassionati per una foto collettiva in riva al mare, alle prime luci del giorno, trasformando la spiaggia di Rimini in un palcoscenico straordinario tra fantasia e realtà.

«Cartoon Club & RiminiComix continua a essere, dopo oltre quarant’anni, uno spazio di incontro tra generazioni, linguaggi e immaginari differenti. Credo profondamente che il cinema d’animazione, il fumetto e la cultura pop abbiano oggi la capacità non solo di intrattenere, ma anche di creare connessioni, stimolare riflessioni e raccontare il nostro tempo attraverso nuove forme espressive. Vedere Rimini trasformarsi ogni estate in una città aperta alla creatività, al dialogo internazionale e alla partecipazione di migliaia di giovani e famiglie è, per me, motivo di grande orgoglio e continua emozione», commenta Sabrina Zanetti, Direttrice Artistica di Cartoon Club & RiminiComix.

Ospite d’onore di quest’anno è Giorgio Cavazzano, uno dei grandi maestri del fumetto europeo, celebre per aver rivoluzionato il linguaggio disneyano con uno stile dinamico e cinematografico. Il suo tratto inconfondibile ha dato forma al manifesto ufficiale della 42ª edizione di Cartoon Club & RiminiComix: un omaggio poetico alla città di Rimini, alla sua estate e all’immaginario cinematografico di Federico Fellini.

Protagonista dell’illustrazione è una meravigliosa Gelsomina, personaggio simbolo del film La Strada di Federico Fellini – di cui lo stesso Cavazzano ha realizzato, insieme a Massimo Marconi, una trasposizione fumettistica che quest’anno compie 35 anni, Topolino presenta: La Strada. La piccola figura dal volto sognante e delicato sembra uscire direttamente dall’universo felliniano per attraversare una Rimini luminosa e sospesa tra memoria e fantasia, mentre sullo sfondo emergono alcuni dei simboli più evocativi della città: il mare Adriatico, il tramonto estivo, i gabbiani e la silhouette della ruota panoramica, insieme al profilo del Grand Hotel, luogo iconico dell’immaginario di Fellini e simbolo del legame profondo tra il regista e la sua città natale. Rimini diventa così non soltanto scenario, ma vera protagonista narrativa: una città che continua a vivere tra cinema, sogno, vacanza e arte disegnata.