Rimini, Carlo Lucarelli al Teatro Galli a sostegno della Fondazione per le vittime di reato

Salirà sul palco del Teatro Galli di Rimini mercoledì 12 novembre alle 20.30 lo scrittore Carlo Lucarelli con lo spettacolo “Senza mezze misure”, promosso dalla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, di cui è presidente. La serata è resa possibile grazie al sostegno di Legacoop Romagna e di due cooperative associate, Tribucoop e Coop Trast, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Rimini, soci fondatori della Fondazione. Il ricavato dello spettacolo, con un biglietto di ingresso di 20 euro, sarà devoluto interamente alla Fondazione per continuare a sostenere le vittime di reati violenti e i loro familiari. Lo spettacolo porta sul palco storie vere, frammenti di vite spezzate dalla violenza e ricostruite grazie al sostegno delle comunità e delle istituzioni. Attraverso parole, musica e memoria collettiva, si compone un racconto corale di dolore, coraggio e rinascita. Lucarelli guiderà il pubblico in un viaggio che intreccia dolore, resilienza e solidarietà, ricordando come la vicinanza di una comunità possa trasformare la solitudine in ripartenza e speranza. A dare voce ed emozione al racconto ci sarà il Coro Farthan, diretto da Elide Melchioni, accompagnato dai suoi musicisti.

Come sottolinea il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, è “un motivo di orgoglio per Rimini accogliere sul palcoscenico del nostro teatro un appuntamento che racchiude in sé il senso dell’operato della Fondazione: dare centralità alle vittime, al loro coraggio, supportandole concretamente nella fase più delicata, quella della ricostruzione”. Da 20 anni l’ente, ricorda la direttrice Elena Zaccherini, è “accanto a chi ha subito un reato grave, e ha fin qui sostenuto oltre 1.200 persone nel momento più difficile della loro vita, offrendo aiuto immediato, concreto e umano”.

Per presidente e vicepresidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi e Valerio Brighi, questa iniziativa “rappresenta non solo un evento culturale, ma una scelta di campo nei confronti di chi, ogni giorno, compie un lavoro prezioso a favore della comunità”. Fondazione e Comune di Rimini invitano le aziende a partecipare allo spettacolo per conoscere più da vicino il lavoro dell’ente e valutare la possibilità di sostenerlo attraverso donazioni o associandosi.