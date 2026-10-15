Rimini, Capodanno 2027 con Alessandro Baricco e Goran Bregovic

Spettacoli
  • 15 ottobre 2026
Rimini, Capodanno 2027 con Alessandro Baricco e Goran Bregovic

Dopo quindici edizioni, il Capodanno riminese compie un nuovo passo con una proposta che si amplia in temi, spazi e curiosità. Non solo prima del tradizionale passaggio al nuovo anno con una ‘penultima notte’ del tutto fuori dagli schemi, ma anche dopo, con il concerto di Goran Bregović. Il coinvolgimento della parte a mare della città nella notte del 31 dicembre è l’altro elemento di novità.

Il 30 dicembre, dal tramonto a tarda notte, gli spazi culturali di Rimini si aprono e si trasformano in luoghi vivi, attraversati da musica, arte, letture, luci e persone. Una notte per passare da una fine a un nuovo inizio, da una storia a un’altra, in un salendo che avrà come momento simbolo l’incontro con Alessandro Baricco. Lo scrittore porterà a Rimini Waterloo, la prima occasione in versione live per capire “cosa sta accadendo veramente dietro all’irritante gesticolare dei fatti che ci impedisce di pensare”. Waterloo è il titolo di un’opera/testo che da un po’ Alessandro Baricco sta pubblicando su Substack. Una parte di questo lavoro è dedicata a capire come stia cambiando la postura con cui gli umani occidentali stanno prendendo il vento dei loro tempi. Le alterazioni dell’umano sentire, come dice lui. Waterloo continuerà a rotolare su Substack, in forma di testo scritto, per un tempo che nessuno sa, ma è nelle intenzioni di Baricco darne delle versioni live, di tanto in tanto, semplicemente raccontando in pubblico cosa sta cercando di scrivere. Rimini sarà la prima di queste occasioni. E il teatro Galli, luogo che porta su di sé la storia della distruzione e della rinascita di Rimini, sarà lo spazio di questa esperienza collettiva di ascolto, condivisa in diretta anche all’esterno grazie alla proiezione su un maxischermo in una piazza Cavour dall’allestimento speciale. La partecipazione a Waterloo live #1 di Alessandro Baricco in programma il 30 dicembre al Teatro Galli sarà ad ingresso gratuito (nelle prossime settimane sarà pubblicato il link per la prenotazione on line).

Nella stessa serata, in piazza Malatesta, un grande evento musicale con un artista, capace di unire con la sua musica generazioni diverse, collegherà l’ascolto al Teatro Galli alla musica e al ballo in piazza, con gli appuntamenti di arte diffusi in città, tutti a ingresso gratuito.

Durante tutta la giornata e per tutto il periodo dal 26 dicembre al 3 gennaio, musei civici e spazi culturali resteranno aperti fino a sera con visite guidate, incontri, reading, performance, musica, narrazioni e interventi artistici site-specific. Ogni luogo ospiterà un progetto pensato apposta per quello spazio, anche in luoghi inattesi che verranno aperti per ospitare attività diffuse. Accanto alla programmazione istituzionale troveranno spazio progetti partecipativi nati dal percorso del Piano strategico della cultura e dalla coprogettazione con le associazioni e le realtà culturali del territorio per raccogliere proposte e contenuti artistici che daranno forma al programma completo.

31 dicembre, from dowtown to the seaside: la grande notte della disco dal centro storico al mare

La notte di San Silvestro conferma il format consolidato e la sua vocazione di festa: un grande dancefloor diffuso in 10 spazi dal mare al centro storico. Protagonisti della notte più lunga dell’anno la DJ Rotation con i dj che hanno fatto la storia dei locali della Riviera e Rds 100% grandi successi. Ancora una volta il gruppo RDS 100% Grandi Successi porterà sul palco del Capodanno di Rimini Roberta Lanfranchi, una delle voci più amate dell’emittente e dopo il tradizionale brindisi di mezzanotte, spazio all’energia del Discoradio Party, che ancora una volta farà ballare tutta la piazza a ritmo dei grandi successi dance. In piazzale Kennedy, una postazione speciale ospiterà big della nuova scena musicale, i cui nomi verranno annunciati nelle prossime settimane, trasformando il live in un rito collettivo davanti all’orizzonte del mare d’inverno. La musica si allargherà a tutti i principali spazi culturali della città, dal Teatro Galli al Teatro degli Atti, dal Museo della Città e la sua Ala moderna alla Domus del Chirurgo e al Palazzo del Fulgor, con jazz, tango, musica latina, musica d’autore, elettronica e altri linguaggi sonori. In programma anche proiezioni in Cineteca e al Cinemino del Palazzo del Fulgor, allestimenti site-specific in spazi inediti e il tradizionale Incendio al Castello in piazza Malatesta a illuminare la lunga notte riminese. Tutti i musei della città resteranno aperti fino a tarda notte.

Anno nuovo, musica nuova

Nel pomeriggio del 2 gennaio sono i ritmi e l’esibizione del Maestro Goran Bregović, accompagnato dal suo straordinario ensemble esplosivo The Wedding and Funeral Orchestra, composto da trombe, tromboni, tuba, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare, a irrompere nel cuore di Rimini, a ideale colonna sonora dell’anno appena nato. La grande novità di inizio anno sarà il concerto gratuito “God is not your babysitter” che darà vita ad una musica alla quale è difficile resistere: con le radici nei Balcani, di cui è originario, e la mente nel XXI secolo, le composizioni di Goran Bregović mescolano le sonorità di una fanfara tzigana, le polifonie tradizionali bulgare, una chitarra elettrica e percussioni tradizionali con delle accentuazioni rock. Con lui sul palco, alle ore 18 in piazza Malatesta, le vocalità bulgare, il folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno capaci di unire tradizione gitana, e portare sul palco un melting pot di stili e generi che rende lo spettacolo energico e divertente. Un momento di festa perfetto per aprire l’anno in una data scelta non a caso: il sabato dopo Capodanno è il giorno ideale per allungare la permanenza dei visitatori in città.

E, come da tradizione, il Teatro Galli, darà il suo benvenuto con la grande lirica de l’Opera di Capodanno, promossa dal Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli in collaborazione con il Comune di Rimini. La prima è in programma venerdì 1° gennaio alle 17.30, con repliche domenica 3 gennaio alle 17.30 e martedì 5 gennaio alle 20.30.

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