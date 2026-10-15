Rimini, Capodanno 2027 con Alessandro Baricco e Goran Bregovic

Dopo quindici edizioni, il Capodanno riminese compie un nuovo passo con una proposta che si amplia in temi, spazi e curiosità. Non solo prima del tradizionale passaggio al nuovo anno con una ‘penultima notte’ del tutto fuori dagli schemi, ma anche dopo, con il concerto di Goran Bregović. Il coinvolgimento della parte a mare della città nella notte del 31 dicembre è l’altro elemento di novità.

Il 30 dicembre, dal tramonto a tarda notte, gli spazi culturali di Rimini si aprono e si trasformano in luoghi vivi, attraversati da musica, arte, letture, luci e persone. Una notte per passare da una fine a un nuovo inizio, da una storia a un’altra, in un salendo che avrà come momento simbolo l’incontro con Alessandro Baricco. Lo scrittore porterà a Rimini Waterloo, la prima occasione in versione live per capire “cosa sta accadendo veramente dietro all’irritante gesticolare dei fatti che ci impedisce di pensare”. Waterloo è il titolo di un’opera/testo che da un po’ Alessandro Baricco sta pubblicando su Substack. Una parte di questo lavoro è dedicata a capire come stia cambiando la postura con cui gli umani occidentali stanno prendendo il vento dei loro tempi. Le alterazioni dell’umano sentire, come dice lui. Waterloo continuerà a rotolare su Substack, in forma di testo scritto, per un tempo che nessuno sa, ma è nelle intenzioni di Baricco darne delle versioni live, di tanto in tanto, semplicemente raccontando in pubblico cosa sta cercando di scrivere. Rimini sarà la prima di queste occasioni. E il teatro Galli, luogo che porta su di sé la storia della distruzione e della rinascita di Rimini, sarà lo spazio di questa esperienza collettiva di ascolto, condivisa in diretta anche all’esterno grazie alla proiezione su un maxischermo in una piazza Cavour dall’allestimento speciale. La partecipazione a Waterloo live #1 di Alessandro Baricco in programma il 30 dicembre al Teatro Galli sarà ad ingresso gratuito (nelle prossime settimane sarà pubblicato il link per la prenotazione on line).

Nella stessa serata, in piazza Malatesta, un grande evento musicale con un artista, capace di unire con la sua musica generazioni diverse, collegherà l’ascolto al Teatro Galli alla musica e al ballo in piazza, con gli appuntamenti di arte diffusi in città, tutti a ingresso gratuito.

Durante tutta la giornata e per tutto il periodo dal 26 dicembre al 3 gennaio, musei civici e spazi culturali resteranno aperti fino a sera con visite guidate, incontri, reading, performance, musica, narrazioni e interventi artistici site-specific. Ogni luogo ospiterà un progetto pensato apposta per quello spazio, anche in luoghi inattesi che verranno aperti per ospitare attività diffuse. Accanto alla programmazione istituzionale troveranno spazio progetti partecipativi nati dal percorso del Piano strategico della cultura e dalla coprogettazione con le associazioni e le realtà culturali del territorio per raccogliere proposte e contenuti artistici che daranno forma al programma completo.