Rimini, Balamondo World Music Festival dal 10 al 12 settembre con Sarah Jane Morris, L’Orchestraccia, Elio e Le Storie Tese e Mirko Casadei

Ogni sera dopo i singoli concerti, gli artisti si uniranno ai musicisti dell’ Orchestra Casadei , per suonare insieme, in un’atmosfera travolgente di festa, come ha insegnato Raoul, per ricreare il clima di una splendida balera a cielo aperto nel cuore di Rimini. “Balamondo è ormai un appuntamento che Rimini e i suoi ospiti attendono per la proposta musicale con i grandi protagonisti della cultura popolare e per la voglia di ballare in spazi informali all’aperto. E’ la dimostrazione che il liscio è un linguaggio che continua a rinnovarsi e a unire le persone. Vedere Sarah Jane Morris, L’Orchestraccia ed Elio e Le Storie Tese dialogare, sera dopo sera, con l’Orchestra di Mirko Casadei in Piazza Cavour è la prova che le tradizioni più vive sono proprio quelle capaci di aprirsi al confronto, senza mai perdere le proprie radici”, dichiara il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad

Un immenso patrimonio che unisce le generazioni, fa incontrare persone di tutte le età e di tutte le provenienze geografiche, stregate da capolavori senza tempo, da Romagna mia a Ciao Mare, da Simpatia a Romagna e Sangiovese e la Mazurka di periferia, brani che hanno segnato le trasformazioni del costume e del tessuto sociale della nazione.

“Le tre serate riminesi del Balamondo World Music Festival rappresentano il cuore pulsante di una manifestazione che quest’anno ha attraversato dieci comuni del territorio emiliano-romagnolo con quindici appuntamenti, dice Gessica Allegni, assessora alla Cultura, Parchi e Forestazione, Tutela e valorizzazione della biodiversità, Pari opportunità Regione Emilia-Romagna: «Un festival che continua a far dialogare il Liscio con mondi musicali diversi, dimostrando che questa tradizione è viva, capace di sorprendere e di rinnovarsi senza perdere la propria anima. Vedere grandi artisti interpretare i classici Casadei in jam session con l’Orchestra di Mirko Casadei è la dimostrazione che il Liscio è un patrimonio condiviso, un linguaggio universale che appartiene a tutti. La Regione Emilia-Romagna sostiene questo percorso per la capacità di coinvolgere giovani talenti e grandi nomi della musica italiana in un progetto comune, tenendo viva la tradizione attraverso la contaminazione e l’innovazione. È questo il modo più autentico di custodire un patrimonio culturale, facendolo danzare sul palco, notte dopo notte, davanti ad un pubblico sempre nuovo”.

“Quando c’è rispetto e salvaguardia della tradizione e del suo valore, si può anche aprire a contaminazioni colte, inedite, coinvolgenti» dichiara Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport Regione Emilia-Romagna «E’ quanto persegue da anni Mirko Casadei, invitando sui suoi palchi amici musicisti dei generi più diversi, dal jazz alla world music, a confrontarsi con il nostro Liscio. Un approccio che avvicina il ballo dei Romagnoli per antonomasia anche alle nuove generazioni. Anche il Liscio, con la sua forza identitaria, parla di noi ai turisti, facendoci conoscere e Balamondo in questo è un indiretto, ma efficace, momento di promozione turistica”.

Continua Mirko Casadei: “Il Balamondo celebra la nostra musica, il Liscio e lo fa attraverso la sperimentazione e la contaminazione, facendo dialogare le musiche del mondo, il Lisco è musica di appartenenza, come il Tango in Argentina, come il Reggae in Jamaica o come il Country in America e dobbiamo continuare a proiettare questa musica popolare nel futuro”.

Una celebrazione dello spirito originale del ‘Re del Liscio’, Raoul che quando nel 1998 per la prima edizione di Balamondo invitò la stella della disco music planetaria Gloria Gaynor a duettare con la sua orchestra, indicò subito quale futuro attendeva la musica della sua terra.

Un intreccio, promette il Balamondo, di storie umane e artistiche, di confini e di differenze di genere azzerate. Merito anche degli straordinari virtuosismi che a Balamondo hanno portato, grazie alla direzione artistica di Mirko Casadei, artisti che si sono succeduti sul palco del Festival nel corso degli anni come Paolo Fresu, Richard Galliano, Toquinho, Max Gazzè e tanti altri...