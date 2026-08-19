Rimini, Balamondo World Music Festival dal 10 al 12 settembre con Sarah Jane Morris, L’Orchestraccia, Elio e Le Storie Tese e Mirko Casadei

Spettacoli
  • 19 agosto 2026
Elio e le Storie Tese
Elio e le Storie Tese

E’ diventata una istituzione culturale, il Balamondo World Music Festival che, con la direzione artistica di Mirko Casadei, porta sui palchi della Romagna il meglio della musica d’autore internazionale per farla dialogare con i grandi classici della musica popolare di questa terra.

Un immenso patrimonio che unisce le generazioni, fa incontrare persone di tutte le età e di tutte le provenienze geografiche, stregate da capolavori senza tempo, da Romagna mia a Ciao Mare, da Simpatia a Romagna e Sangiovese e la Mazurka di periferia, brani che hanno segnato le trasformazioni del costume e del tessuto sociale della nazione.

Ogni sera dopo i singoli concerti, gli artisti si uniranno ai musicisti dell’Orchestra Casadei, per suonare insieme, in un’atmosfera travolgente di festa, come ha insegnato Raoul, per ricreare il clima di una splendida balera a cielo aperto nel cuore di Rimini. “Balamondo è ormai un appuntamento che Rimini e i suoi ospiti attendono per la proposta musicale con i grandi protagonisti della cultura popolare e per la voglia di ballare in spazi informali all’aperto. E’ la dimostrazione che il liscio è un linguaggio che continua a rinnovarsi e a unire le persone. Vedere Sarah Jane Morris, L’Orchestraccia ed Elio e Le Storie Tese dialogare, sera dopo sera, con l’Orchestra di Mirko Casadei in Piazza Cavour è la prova che le tradizioni più vive sono proprio quelle capaci di aprirsi al confronto, senza mai perdere le proprie radici”, dichiara il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad

“Le tre serate riminesi del Balamondo World Music Festival rappresentano il cuore pulsante di una manifestazione che quest’anno ha attraversato dieci comuni del territorio emiliano-romagnolo con quindici appuntamenti, dice Gessica Allegni, assessora alla Cultura, Parchi e Forestazione, Tutela e valorizzazione della biodiversità, Pari opportunità Regione Emilia-Romagna: «Un festival che continua a far dialogare il Liscio con mondi musicali diversi, dimostrando che questa tradizione è viva, capace di sorprendere e di rinnovarsi senza perdere la propria anima. Vedere grandi artisti interpretare i classici Casadei in jam session con l’Orchestra di Mirko Casadei è la dimostrazione che il Liscio è un patrimonio condiviso, un linguaggio universale che appartiene a tutti. La Regione Emilia-Romagna sostiene questo percorso per la capacità di coinvolgere giovani talenti e grandi nomi della musica italiana in un progetto comune, tenendo viva la tradizione attraverso la contaminazione e l’innovazione. È questo il modo più autentico di custodire un patrimonio culturale, facendolo danzare sul palco, notte dopo notte, davanti ad un pubblico sempre nuovo”.

“Quando c’è rispetto e salvaguardia della tradizione e del suo valore, si può anche aprire a contaminazioni colte, inedite, coinvolgenti» dichiara Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport Regione Emilia-Romagna «E’ quanto persegue da anni Mirko Casadei, invitando sui suoi palchi amici musicisti dei generi più diversi, dal jazz alla world music, a confrontarsi con il nostro Liscio. Un approccio che avvicina il ballo dei Romagnoli per antonomasia anche alle nuove generazioni. Anche il Liscio, con la sua forza identitaria, parla di noi ai turisti, facendoci conoscere e Balamondo in questo è un indiretto, ma efficace, momento di promozione turistica”.

Continua Mirko Casadei: “Il Balamondo celebra la nostra musica, il Liscio e lo fa attraverso la sperimentazione e la contaminazione, facendo dialogare le musiche del mondo, il Lisco è musica di appartenenza, come il Tango in Argentina, come il Reggae in Jamaica o come il Country in America e dobbiamo continuare a proiettare questa musica popolare nel futuro”.

Una celebrazione dello spirito originale del ‘Re del Liscio’, Raoul che quando nel 1998 per la prima edizione di Balamondo invitò la stella della disco music planetaria Gloria Gaynor a duettare con la sua orchestra, indicò subito quale futuro attendeva la musica della sua terra.

Un intreccio, promette il Balamondo, di storie umane e artistiche, di confini e di differenze di genere azzerate. Merito anche degli straordinari virtuosismi che a Balamondo hanno portato, grazie alla direzione artistica di Mirko Casadei, artisti che si sono succeduti sul palco del Festival nel corso degli anni come Paolo Fresu, Richard Galliano, Toquinho, Max Gazzè e tanti altri...

Il programma

Una magia che Rimini rivivrà dal 10 al 12 settembre in Piazza Cavour, quando il Festival continuerà ad essere lo spazio dove la musica diventa l’arte dell’incontro. Si inizia il 10 settembre con l’ospite internazionale, la cantante jazz Sarah Jane Morris, che si esibirà con la sua band, l’artista britannica porterà sul pacoscenico anche il coro gospel Voice of Joy. Il giorno 11 toccherà alla band romana L’Orchestraccia, gruppo itinerante delirante folk-rock romano. Nata dall’idea e dalla voglia di attori e cantanti di unire le loro esperienze reciproche e confrontarle cercando una formula innovativa di spettacolo nel panorama italiano, L’Orchestraccia rappresenta sulla scena un unicum in grado di dare vita a una forma che comprende musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. Il giorno 12 Settembre gran finale con La Notte del Liscio, ospiti gli Elio e Le Storie Tese con il loro nuovo spettacolo “à la carte” in cui la scaletta di ogni concerto viene decisa direttamente dal pubblico. Lo spettacolo unisce la consueta ironia e la grande qualità musicale della band in un formato interattivo. Tutte le sere sul palco a fare gli onori di casa la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra e non mancheranno momenti di contaminazione come nel consueto stile del Balamondo.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui