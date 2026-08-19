Rimini, Balamondo World Music Festival dal 10 al 12 settembre con Sarah Jane Morris, L’Orchestraccia, Elio e Le Storie Tese e Mirko Casadei

E’ diventata una istituzione culturale, il Balamondo World Music Festival che, con la direzione artistica di Mirko Casadei, porta sui palchi della Romagna il meglio della musica d’autore internazionale per farla dialogare con i grandi classici della musica popolare di questa terra.
Un immenso patrimonio che unisce le generazioni, fa incontrare persone di tutte le età e di tutte le provenienze geografiche, stregate da capolavori senza tempo, da Romagna mia a Ciao Mare, da Simpatia a Romagna e Sangiovese e la Mazurka di periferia, brani che hanno segnato le trasformazioni del costume e del tessuto sociale della nazione.
Ogni sera dopo i singoli concerti, gli artisti si uniranno ai musicisti dell’Orchestra Casadei, per suonare insieme, in un’atmosfera travolgente di festa, come ha insegnato Raoul, per ricreare il clima di una splendida balera a cielo aperto nel cuore di Rimini. “Balamondo è ormai un appuntamento che Rimini e i suoi ospiti attendono per la proposta musicale con i grandi protagonisti della cultura popolare e per la voglia di ballare in spazi informali all’aperto. E’ la dimostrazione che il liscio è un linguaggio che continua a rinnovarsi e a unire le persone. Vedere Sarah Jane Morris, L’Orchestraccia ed Elio e Le Storie Tese dialogare, sera dopo sera, con l’Orchestra di Mirko Casadei in Piazza Cavour è la prova che le tradizioni più vive sono proprio quelle capaci di aprirsi al confronto, senza mai perdere le proprie radici”, dichiara il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad