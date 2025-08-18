Rimini, Balamondo con Mirko Casadei, Nomadi. Paolo Jannacci e Patagarri

La Mirko Casadei POPular Folk Orchestra torna a Rimini dall’1 al 4 settembre per Balamondo-World Music Festival.

Per l’occasione la formazione di Mirko Casadei, che ha raccolto l’eredità artistica del padre Raoul, il “Re del Liscio”, arriva in piazza Cavour con un cartellone che celebra la musica popolare romagnola come “Arte dell’incontro”, capace di dialogare con altri linguaggi sonori, arricchendo il repertorio della tradizione con i suoni della contemporaneità.

Lunedì 1 settembre saranno sul palco i Nomadi, il 2 Paolo Jannacci, il 4 i Patagarri, mentre il 3 al Grand Hotel si terrà un incontro su ‘Il Liscio e i Mondi Lontanissimi’, con Mirko Casadei, Mirco Mariani (Extraliscio) e Pierfrancesco Pacoda, critico musicale e saggista.

Una celebrazione dello spirito della festa e della socialità, che è il segno identitario del Liscio, affidato ad artisti che hanno accettato di affiancare, dopo aver fatto il loro concerto, Mirko Casadei sul palco, per rileggere insieme brani senza tempo, da Romagna Mia a Ciao Mare, da Romagna e Sangiovese a Ad chi sit e fiol. Programma completo sul sito www.balamondo.it.