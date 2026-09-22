Rimini, all’Altromondo Studios arriva Sanremo Newtalent

Dal 26 settembre al 2 ottobre lo storico Altromondo Studios di Rimini si trasformerà in un moderno studio televisivo per ospitare la finale nazionale di Sanremo Newtalent, il concorso canoro più seguito dai talenti emergenti fondato dal talent scout e produttore televisivo di caratura internazionale Devis Paganelli, alla sua 19a edizione.

Sono centinaia i volti in giuria che hanno contribuito a rendere Sanremo Newtalent il concorso canoro più seguito dai talenti emergenti : Moreno Donadoni (vincitore di Amici); Roberto Ferrari (storica voce di Radio Deejay); Carmen Masola (vincitrice di Italia Got’s Talent); Rossella Diaco (speaker Rai); Maria Teresa Ruta (show girl e talent scout tv); Falso Nueve (scopritore di Madame e Sangiovanni); Anna Bischi Graziani (del Premio Ivan Graziani); Joy Salinas (voce storica dei successi più noti dance anni ‘90) e tanti altri.

La manifestazione vedrà protagonisti 200 artisti di ogni età, selezionati con cura su oltre 3.000 candidature provenienti da tutta Italia, che si esibiranno dal vivo con brani inediti e cover sia italiane sia straniere abbracciando qualsiasi genere musicale. Durante la quattro giorni di musica e spettacolo, i concorrenti si sfideranno divisi nelle categorie ufficiali Kids, Junior, Giovani, Senior e Platinum, affiancate dai prestigiosi riconoscimenti speciali Premio Cantautori e Premio TV, quest’ultimo assegnato attraverso una votazione diretta espressa dagli stessi artisti in gara.

Le prime tre giornate saranno interamente dedicate alle esibizioni delle Audizioni Nazionali Dirette, che condurranno alle Finali Nazionali di Categoria previste per la mattina del 02 ottobre con 30 artisti selezionati, per poi culminare nella Finalissima del 02 ottobre sera riservata ai 12 migliori talenti assoluti.

Ad argomentare e valutare le performance sarà una giuria d’eccezione formata dal celebre direttore d’orchestra e compositore Vince Tempera (presidente di giuria), dall’ex responsabile ed esperto delle produzioni musicali Mediaset Paolo Paltrinieri, dallo storico inviato de Le Iene e performer Cizco, dall’icona della musica dance anni ‘90 Joy Salinas, dalla vocal coach di Amici di Maria de Filippi e formatrice Cecilia Cesario, dal critico musicale e giornalista di Rai Radio 1 John Vignola e dallo stesso patron Devis Paganelli.

Oltre alle esibizioni sul palco, il format prevede importanti momenti formativi strutturati con i giurati nelle vesti di coach, coadiuvati dal prezioso supporto della mental coach Dott.ssa Pina Li Petri, mentre tra i momenti di intrattenimento durante le registrazioni si segnala la presenza straordinaria del noto comico Sergio Giuffrida, direttamente dal successo di Colorado su Italia1. Ospite speciale ZUZZER vincitore di Sanremo Newtalent 2025.