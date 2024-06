Riccione, The Kolors in concerto per Unwrap the summer

Sarà rappresentato dal concerto dei The Kolors il momento cruciale di “Unwrap the Summer – Un’estate da scartare insieme”, la manifestazione legata a Cornetto Algida. L’appuntamento è a Riccione - piazzale Roma - per il 21 giugno alle 21, proprio nel giorno del solstizio d’estate. Un grande evento all’insegna della musica dal vivo e dello spettacolo presentato da Michele Caporosso, in arte Wad, e Giada Coletti. Un momento salutato con entusiasmo dall’assessore al Turismo di Riccione, Mattia Guidi: “Energia, divertimento ed uno stile pop iconico legano Riccione e Cornetto Algida, che quest’anno si uniscono per lanciare assieme l’estate. - osserva il componente della Giunta Angelini -. Siamo orgogliosi che, a fronte del grande lavoro e della grande sinergia nata con Algida, questo brand prestigioso abbia scelto la nostra città per lanciare con i The Kolors la nuova campagna Unwrap the summer e la nuova hit dell’estate”.

Sul palco principale i The Kolors, infatti non porteranno solo le loro hit, ma in particolare il nuovo singolo “Karma”, colonna sonora della nuova campagna pubblicitaria di Cornetto. Sarà il momento culminante di una serata aperta da Sarafine, cantautrice che si era aggiudicata l’ultima edizione di X Factor. Sin dal pomeriggio, però, sul palco si avvicenderanno Davide Vavalà, tiktoker da milioni di followers e artista dallo stile urban (nella sua live performance creerà delle t-shirt personalizzate per il pubblico presente), e Mattia Zenzola, vincitore di Amici 23, che farà ballare tutto il pubblico con una coreografia speciale.