Riccione Estate Danza 2026: DanceXperience e Premio Carla Fracci chiudono la XVIII edizione

RICCIONE. Cinque giorni di formazione, spettacolo e grandi protagonisti internazionali hanno trasformato Riccione in una delle capitali italiane della danza. Si è conclusa con grande partecipazione la XVIII edizione di Riccione Estate Danza, organizzata da Idea S.r.l. Cruisin’ con il patrocinio del Comune di Riccione, che dal 13 al 17 luglio ha accolto centinaia di ballerini provenienti da tutta Italia per un intenso programma di lezioni, eventi e spettacoli. Il momento culminante della manifestazione è stato DanceXperience, il grande galà andato in scena giovedì 16 luglio in Piazzale Roma, che ha saputo unire giovani talenti e grandi artisti della scena internazionale in una serata ricca di emozioni.

Ad aprire lo spettacolo sono stati oltre 120 giovani ballerini del percorso We Dance, protagonisti di una coinvolgente performance corale realizzata al termine del percorso formativo dedicato agli allievi under 13, accolta con grande entusiasmo dal pubblico. A seguire si sono alternate sul palco le esibizioni delle scuole protagoniste del Galà “Danza con Noi”: FADAlab, Modern Ballet - Alma Studio, V-Style Dance School, Cecchetti Academy SSD, Dance Studio Rimini, Artedanza Padova, MDS Lab Pesaro, Accademia Antonella Bartolacci e Danza È, offrendo una panoramica di grande qualità tra danza classica, moderna e contemporanea. Grande attenzione è stata dedicata al Premio Carla Fracci al Talento, nato per valorizzare le nuove generazioni di danzatori. I sette finalisti – Greta Zavoli, Dalia Casali, Alice Maggetto, Caitlin Pompili, Claudio Apice, Elisa Peroni e Nicholas Basili – hanno dato vita a esibizioni di altissimo livello, confermando talento, preparazione e grande maturità artistica.

Ad aggiudicarsi il Premio Carla Fracci al Talento 2026 è stato Nicholas Basili, premiato dalla giuria composta da due autentiche icone della danza italiana, Luciana Savignano e Giuseppe Picone, ai quali va il ringraziamento dell’organizzazione per aver messo la loro esperienza e autorevolezza al servizio dei giovani danzatori.

Momento particolarmente emozionante della serata è stato il conferimento del Premio Carla Fracci – Ambasciatore della Danza nel Mondo, riconoscimento dedicato agli artisti che, attraverso il proprio percorso internazionale, contribuiscono a promuovere l’eccellenza della danza.

Il premio è stato assegnato a Liudmila Konovalova, Prima Ballerina del Wiener Staatsballett, a Elisabetta Formento, Principal Dancer del Paris Ballet Theater, e a Thomas Giugovaz, solista della Compañía Nacional de Danza di Spagna.

La Sindaca di Riccione Daniela Angelini ha consegnato il riconoscimento a Liudmila Konovalova, mentre Giovanni Menegatti, nipote di Carla Fracci, ha conferito il premio a Elisabetta Formento e Thomas Giugovaz, rinnovando il forte legame che unisce la famiglia Fracci-Menegatti a Riccione Estate Danza.

Con una proposta formativa sempre più ampia, la presenza di docenti e ospiti provenienti da tutto il mondo e un ricco programma di eventi aperti alla città, Riccione Estate Danza conferma il proprio percorso di crescita e la propria vocazione internazionale, rafforzando il ruolo di Riccione come luogo d’incontro tra formazione, cultura e spettacolo.

Cruisin’ dà appuntamento alla prossima edizione, con l’obiettivo di continuare a offrire ai giovani danzatori occasioni di crescita, confronto e incontro con i grandi protagonisti della danza mondiale.

Riccione Estate Danza 2026 è organizzato da Idea S.r.l. Cruisin’, con il patrocinio del Comune di Riccione, in collaborazione con il Consorzio Costa Hotels e con il sostegno di Apt Servizi Emilia-Romagna.

Info: www.riccioneestatedanza.com

prenotazioni@cruisin.it