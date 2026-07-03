Riccione al centro dell’industria cinematografica italiana / LA GALLERIA FOTOGRAFICA

RICCIONE. Prima di tutto, qualche numero: 1.900 accreditati, 21 convention e presentazioni di listini, 14 anteprime ed eventi speciali e quattro giorni che hanno trasformato Riccione nel centro dell’industria cinematografica italiana. Si chiude con questi risultati la quindicesima edizione di Ciné. Giornate di cinema, che conferma il suo ruolo di principale appuntamento professionale dedicato alla filiera del cinema nazionale.

Promossa da Anica in collaborazione con Anec, con la partecipazione di Acec, sostenuta dal ministero della Cultura, dalla Regione Emilia-Romagna, da Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione e organizzata da Cineventi, la manifestazione si è svolta dal 30 giugno al 3 luglio richiamando esercenti, distributori, produttori, artisti e giornalisti da tutta Italia.

I film della stagione 2026-2027

Il cuore della manifestazione sono state le 21 convention durante le quali le principali case di distribuzione italiane e internazionali hanno presentato in anteprima agli operatori il listino della prossima stagione cinematografica. Da 01 Distribution a Warner Bros. Discovery, passando per Disney, Universal, Medusa, Lucky Red, Eagle Pictures, PiperFilm e molte altre realtà del settore, Ciné ha offerto una panoramica completa delle uscite previste per il 2026-2027.

Non solo listini: spazio al confronto sul futuro del cinema

Accanto alle presentazioni dei film, il programma ha ospitato sei appuntamenti dedicati ai temi strategici del comparto: dal tradizionale convegno inaugurale di Box Office ai panel promossi da Acec, Spotify e Anica, fino al lancio della seconda edizione di Anica Empower Lab e della quarta di Led – Leader Esercenti Donne, iniziative dedicate rispettivamente alla formazione e alla valorizzazione della leadership femminile nel settore.

Grande partecipazione anche per gli eventi aperti al pubblico di Ciné in città, tutti sold out, culminati con la cerimonia del Premio Anica 80.

Le star del cinema a Riccione

Anche quest’anno Riccione ha accolto un lungo elenco di protagonisti del cinema italiano arrivati per presentare i nuovi film e incontrare gli operatori del settore. Tra gli ospiti più attesi Diego Abatantuono, Gianni Amelio, Ficarra e Picone, Paolo Genovese, Edoardo Leo, Mario Martone, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Valentina Lodovini, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Michele Riondino, Walter Veltroni, Giovanni Veronesi, Federico Zampaglione, Pio e Amedeo, Max Angioni, Frank Matano e molti altri artisti, registi e interpreti della prossima stagione cinematografica.

Innovazione e formazione

A completare il programma sono stati il Trade Show, dedicato alle tecnologie e ai servizi per l’esercizio cinematografico, e Ciné camp, realizzato insieme al Giffoni Film Festival, che ha coinvolto 150 ragazze e ragazzi in un percorso di orientamento dedicato ai mestieri del cinema.

Un evento che porta valore al territorio

Gli organizzatori sottolineano anche l’impatto economico della manifestazione su Riccione. La presenza di quasi duemila professionisti del settore ha infatti generato importanti ricadute per il turismo e le attività della città, confermando il legame tra Ciné e il territorio romagnolo.

Nuove partnership

L’edizione 2026 ha inoltre ampliato la rete di partner della manifestazione. Tra le novità figurano l’ingresso di Intesa Sanpaolo, da anni tra i principali finanziatori dell’industria audiovisiva italiana, e la collaborazione con Rai Pubblicità, concessionaria dell’evento. Insieme ai marchi Brio Rossa, Toyota, official car della manifestazione, e Yoga, hanno contribuito a rafforzare il ruolo di Ciné come punto d’incontro tra cinema, media e investitori, confermando la crescita di un appuntamento ormai imprescindibile per il settore audiovisivo italiano.