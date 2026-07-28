Riccardo Muti compie 85 anni, gli auguri del sindaco di Ravenna: “Grazie di credere sempre nei giovani”

Un gigante della musica e della cultura italiana come il maestro Riccardo Muti compie 85 anni e il sindaco Alessandro Barattoni in una nota gli ha fatto gli auguri a nome di tutta la città di Ravenna: “A nome dell’Amministrazione comunale, e di tutta la città di Ravenna, porgo al Maestro Riccardo Muti i più sinceri auguri di buon compleanno. Ambasciatore della cultura italiana nel mondo, con la sua riconosciuta attività il Maestro contribuisce a rendere noto il nome della nostra Ravenna, veicolando bellezza e cultura attraverso la musica e l’arte. C’è però un elemento, che più di altri mi sento di sottolineare, ovvero la lungimiranza con cui Riccardo Muti ha investito e investe sui giovani, da sempre e in particolare negli ultimi anni con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini. Puntare sui giovani significa preparare, oggi, il futuro, e il Maestro ci insegna ogni giorno che la musica è il ponte più bello tra le generazioni. Grazie alla masterclass ‘Cantare Amantis Est’ ha saputo mettere la sua passione al servizio di coristi di ogni età, che sono arrivati a Ravenna da tutta Italia. È questa una caratteristica che qualifica le grandi personalità: la voglia e la capacità di trasmettere ciò che le fa vibrare. L’armonizzazione che viene richiesta ad un’orchestra e a un coro rappresenta, simbolicamente, quello a cui deve aspirare una società: ogni sua parte dovrebbe tendere allo stesso obiettivo comune, ognuna per il compito che le è proprio. Ecco perché il lavoro del Maestro Muti con i giovani non è solo formazione musicale. È un esempio civile. È la dimostrazione che solo lavorando insieme, con disciplina, rispetto e passione, possiamo costruire una comunità più forte e un futuro più giusto per Ravenna e per il nostro Paese. Grazie, Maestro, per la musica, la lezione e per l’esempio, mille di questi giorni”.