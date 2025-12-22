Riccardo Cocciante in concerto a Riccione il 29 agosto

Riccardo Cocciante sarà in concerto il 29 agosto a Riccione, nella suggestiva cornice di piazzale Roma, per una nuova imperdibile serata all’interno della rassegna Riccione Music City.

Il Maestro torna live in alcune delle location all’aperto più affascinanti d’Italia con la tournée “Io...Riccardo Cocciante nel 2026”, un progetto speciale che accompagnerà l’artista nell’anno in cui celebrerà 80 anni, offrendo al pubblico l’occasione unica di ascoltare dal vivo e ripercorrere i brani senza tempo di uno degli artisti e compositori più celebri al mondo.

Con oltre 40 album pubblicati in tre lingue e una carriera che ha attraversato decenni di musica, Riccardo Cocciante continua a emozionare generazioni intere con canzoni che fanno parte della storia della musica italiana e internazionale, regalando al pubblico un’esperienza intensa, autentica e profondamente coinvolgente.

I biglietti saranno disponibili online da lunedì 22 dicembre 2025, ore 13:00.

Per ulteriori informazioni: www.vivoconcerti.com