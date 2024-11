Residenze digitali: ecco cosa vedere e dove / GALLERY

Da giovedì 28 novembre a domenica 1 dicembre torna la Settimana delle Residenze Digitali, l’occasione per assistere alla prima restituzione, online e/o in presenza, dei progetti artistici vincitori del Bando delle Residenze Digitali, call che ogni anno, dal 2020, supporta artiste e artisti nell’esplorazione dello spazio digitale. Sono 4 i progetti artistici che verranno presentati a novembre: Non Player Human del danzatore Simone Arganini e del designer digitale Rocco Punghellini, una performance interattiva su Twitch che, attraverso la figura del “Non-Playable-Character”, porta in scena le tensioni esistenziali dell’essere umano, interrogandosi sulle dinamiche relazionali e di potere che si creano in presenza di un soggetto controllato in un contesto di live-stream; Radio Pentothal, dell’attore e regista Ruggero Franceschini, è una radio ispirata dal personaggio di Andrea Pazienza e dalla storica Radio Alice, i cui contenuti sono generati da un programma di intelligenza artificiale addestrata con materiali della controcultura degli anni ‘70; Spazio latente di Filippo Rosati, fondatore di Umanesimo Artificiale, è un’esperienza digitale immersiva che porta il pubblico in un teatro anatomico virtuale dove l’innesto di un impianto cerebrale consentirà la modifica da parte del pubblico delle memorie del paziente, un lavoro che s’interroga sul rapporto tra tecnologia, arte e coscienza umana; Metabolo II: Orynthia di Valerie Tameu è un rituale cyber-magico, in cui il movimento del corpo umano, quello di un biota acquatico e un software di intelligenza artificiale collaborano per dare vita a un’entità numerica, una figura ispirata alla leggenda della Mami Wata, divinità acquatica mutaforma dell’Africa occidentale ed equatoriale.

“La quinta edizione della Settimana delle Residenze Digitali porta all’attenzione di pubblico e operatori quattro artisti fortemente motivati a lavorare nello spazio digitale online, con progetti realizzati dal vivo che domandano allo spettatore una partecipazione relazionale e interattiva: sempre più il nostro lavoro si avvicina agli obiettivi che avevamo pensato quando lo abbiamo avviato nel 2020, ovvero aprire nel panorama teatrale e coreografico italiano uno spazio che prima non c’era” - dichiarano Lucia Franchi e Luca Ricci, direttori generali dell’Associazione CapoTrave/Kilowatt e coordinatori insieme ad Armunia del network Residenze Digitali.

Residenze Digitali nasce da un’idea del Centro di Residenza della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt), in partenariato con l’Associazione Marchigiana Attività Teatrali AMAT, il Centro di Residenza Emilia-Romagna (L’arboreto - Teatro Dimora │ La Corte Ospitale), l’Associazione ZONA K di Milano, Fondazione Piemonte dal Vivo – Lavanderia a Vapore, C.U.R.A. – Centro Umbro Residenze Artistiche, a cui si sono aggiunte quest’anno due nuove realtà: il Centro di produzione di danza e arti performative Fuorimargine, in Sardegna, e l’Associazione Quarantasettezeroquattro (In\Visible Cities - Festival urbano multimediale) di Gorizia.

Il processo di creazione artistica è stato seguito e supportato, in termini economici, tecnici, logistici e drammaturgici, dai partner di progetto e conta sulla collaborazione di tre tutor esperte della creazione digitale, a cui si aggiunge da quest’anno un quarto professionista: Laura Gemini, Anna Maria Monteverdi, Federica Patti e Marcello Cualbu.

Calendario

giovedì 28 novembre

ore 19:30 > METABOLO II: ORYNTHIA di Valerie Tameu, in presenza presso La Corte Ospitale di Rubiera (RE) e online (invio del link via email dopo l’acquisto del biglietto)

/ Durata: 50’ – online: per 20 spettatori

ore 21:00 > SPAZIO LATENTE di Filippo Rosati, su Twitch / Durata: 50’ - per 50 spettatori

venerdì 29 novembre

ore 19:30 > NON PLAYER HUMAN di Simone Arganini e Rocco Punghellini, online su Twitch / Durata: 60’

ore 21:00 > METABOLO II: ORYNTHIA di Valerie Tameu, online (invio del link via email dopo l’acquisto del biglietto) / Durata: 50’ - per 20 spettatori

sabato 30 novembre

ore 18:30 > RADIO PENTOTHAL di Ruggero Franceschini, online (invio del link via email dopo l’acquisto del biglietto) / Durata: 60’

ore 21:00 > NON PLAYER HUMAN di Simone Arganini e Rocco Punghellini, online su Twitch / Durata: 60’

domenica 1 dicembre

ore 18:30 > RADIO PENTOTHAL di Ruggero Franceschini, online (invio del link via email dopo l’acquisto del biglietto) / Durata: 60’

Biglietti su https://www.liveticket.it/residenzedigitali

contributo: € 3,00

www.residenzedigitali.it