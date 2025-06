Rds summer festival fa il pienone, 40mila persone alla due giorni di Rimini. FOTOGALLERY

Un successo di pubblico per le prime due tappe di Rds summer festival. Venerdì 20 e sabato 21 giugno a Rimini, in occasione della Notte Rosa, oltre 40.000 persone all’evento con musica, dj set e un villaggio allestito in Piazzale Fellini ad accesso libero per il pubblico.

Gli eventi serali, presentati da Rossella Brescia, Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per RDS, hanno visto alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale: Aiello, BigMama, Carl Brave, Cioffi, Clara, Fedez, Gaia, Olly, Sarah Toscano, Sophie and The Giants, Tananai.

Oltre a loro, anche quest’anno numerosi talenti emergenti hanno calcato il palco grazie al progetto RDS Summer Festival, con Galbanino il palco è sempre più tuo! in collaborazione con Open Stage. A introdurre i nuovi talenti sono state le voci di RDSNEXT, la social web radio del gruppo dedicata alla GenZ: Samara Tramontana e Lisa Luchetta. Le giovani speaker hanno consegnato anche il premio speciale RDSNEXT awaRDS, dedicato agli artisti che meglio incarnano i valori della nuova generazione. A Rimini il premio è andato a Olly.