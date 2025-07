Ravenna: tutti in piazza con Ermal Meta, Mariani, Extraliscio e Casadei

Piazza San Francesco a Ravenna si trasforma in palcoscenico d’eccezione giovedì 10 luglio alle 21 per la seconda serata de La milanesiana, il festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che quest’anno ha per filo conduttore il tema dell’intelligenza. Protagonista della prima parte è Ermal Meta, artista tra i più amati della scena italiana, che si racconta attraverso le pagine del suo romanzo Le camelie invernali (La nave di Teseo) e in dialogo con il giornalista Alessandro Gnocchi. La parola si alternerà poi alla musica, con cinque canzoni eseguite dallo stesso Ermal Meta, in un set musicale intimo che restituisce al pubblico la profondità del suo percorso artistico e umano. A seguire, la piazza si accende con un concerto di Mirco Mariani e gli Extraliscio che incontrano per la prima volta Mirko Casadei, erede della storica orchestra Casadei. Un cerchio che si chiude unendo il polistrumentista e sperimentatore Mariani, all’originale tradizione del liscio, per omaggiare la canzone popolare con particolari versioni di brani come Ciao Mare, il più grande successo del re del liscio Raoul Casadei, e Romagna Capitale. Non mancherà Mauro Ferrara, voce conosciuta legato al percorso degli Extraliscio. Sul palco anche il coro delle Mondine di Novi, custodi di una memoria popolare che diventa canto collettivo, simbolo di resistenza. Con le Mondine, ariani ha da poco pubblicato il singolo Il cielo è mare. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al link: eventbrite.it/e/ermal-meta-le-camelie-invernali-tickets-1405585777899?aff=ebdsoporgprofile.