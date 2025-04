Ravenna, Steve Wynn al Bronson venerdì 11 aprile

Il Bronson Club è felice di annunciare il ritorno di Steve Wynn, artista tra i più influenti e instancabili della scena rock americana, per un concerto in programma venerdì 11 aprile. Sul palco sarà accompagnato da due straordinari musicisti: Rodrigo D’Erasmo ed Enrico Gabrielli. L’occasione è la presentazione del suo nuovo album solista, Make It Right, pubblicato da Fire Records e nato in parallelo alla scrittura del suo memoir I Would Say It If It Wasn’t True. Un progetto intenso, intimo, pieno di quella scrittura visionaria che da sempre caratterizza la sua musica.

Appuntamento al Bronson Club, di Madonna dell’Albero in via Cella 50. Apertura porte ore 21. Prevendite QUI

Nel corso di oltre 25 anni di carriera, Steve Wynn ha pubblicato almeno altrettanti dischi, ha scritto più di 300 canzoni ed è salito sul palco in oltre 2000 concerti in più di 25 Paesi. Le sue canzoni sono state registrate e reinterpretate da artisti del calibro di REM, The Black Crowes, Yo La Tengo, Luna, Concrete Blonde e Eleventh Dream Day. Non ultimo per importanza il suo ruolo fondamentale nei Dream Syndicate, la band che – insieme a REM e Replacements – ha praticamente inventato la scena indie rock americana degli anni Ottanta.

Negli anni ‘90 ha pubblicato una serie di album solisti acclamati dalla critica, diventando una presenza fissa nelle playlist delle radio alternative americane. È stato membro della superband Gutterball, firmando con la storica etichetta Mute/Elektra e suonando in tour con i Black Crowes. Negli anni più recenti ha conquistato nuovi fan grazie alla sua “Desert Trilogy” e agli infuocati live con The Miracle 3, e ha partecipato al progetto The Baseball Project, esibendosi anche al Late Show With David Letterman. Per molti, è uno dei songwriter più coraggiosi, ispirati e affascinanti degli ultimi decenni.