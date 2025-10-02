Ravenna, “Omaggio a Secondo Casadei”: un venerdì sera benefico per lo Ior al Teatro Alighieri

“Omaggio a Secondo Casadei, l’uomo che sconfisse il boogie” è l’evento previsto per domani, venerdì 3 ottobre, alle 21 al Teatro Alighieri di Ravenna. Si tratta di una serata dedicata a contaminazioni e reinvenzioni, al contempo libere e intelligenti, che Casadei introdusse nella sua musica attraverso la scoperta di cosa andavano combinando Duke Ellington, Armstrong, Ella Fitzgerald, Glenn Miller, Count Basie.

Con la serata, Moreno il Biondo e l’Orchestra Grande Evento e la Dino Gnassi Big Band, con la partecipazione di Roberta Cappelletti, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari, Riccardo Mazzi e il Gruppo Folk alla Casadei, esplorano l’eredità musicale del re del liscio attraverso la lente del jazz. L’incasso dell’evento, realizzato in collaborazione con Casadei Sonora e con il contributo di Gruppo Tecno Solutions, sarà devoluto in beneficenza a favore dello Ior - Istituto Oncologico Romagnolo. Biglietti 10 euro da acquistare alla biglietteria del Teatro Alighieri (anche telefonicamente), su www.teatroalighieri.org e sui consueti canali.