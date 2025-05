Ravenna Nightmare Film Fest: un concorso nazionale di lungometraggi, ecco come partecipare

Il Ravenna Nightmare Film Fest, che si svolgerà dal 20 al 26 ottobre prossimi, lancia un Concorso nazionale di lungometraggi. Il festival, spiegano gli organizzatori, è nato “per valorizzare la produzione italiana di cinema di genere, che ancora oggi fatica a ottenere il riconoscimento che merita”. Ora dopo oltre vent’anni di Concorso internazionale, “si è ritenuto che i tempi fossero maturi per affiancare una sezione competitiva dedicata esclusivamente alle opere italiane che rappresentino al meglio la vitalità del genere nel nostro panorama”. Da qui il concorso italiano, promosso da Kamera Film, da anni attiva nel sostegno alla produzione cinematografica e il premio assegnato dal pubblico, consiste in una statua raffigurante il Metalupo, ideato come metafora del percorso filosofico del Ravenna Nightmare Film Fest. In Italia, si aggiunge, “la produzione di film di genere è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, portando con sé un evidente incremento qualitativo. Dopo un passato glorioso, il cinema di genere italiano sta vivendo una fase di rinnovamento, con l’emergere di nuovi autori e una maggiore attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori”.

Potranno partecipare lungometraggi (opere inedite) e corti che esplorano il “lato oscuro del cinema”. Prima di iscriversi si richiede di leggere attentamente il Regolamento generale del Festival.

Per maggiori informazioni, scrivere a info@ravennanightmare.it. Per iscrivere il proprio lungometraggio al concorso si può cliccare su: https://www.ravennanightmare.it/2024/ita/dettaglio-news.asp?ID=308 5