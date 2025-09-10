Ravenna, Marco Masini e Riccardo Cocciante il 2 ottobre al Teatro Alighieri

Cresce l’attesa per IMAGinACTION 2025, il festival Internazionale del videoclip prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e con la direzione artistica del regista Stefano Salvati, in programma a Ravenna dal 2 al 4 ottobre 2025.

La serata inaugurale al Teatro Alighieri sarà un grande evento corale che vedrà sullo stesso palco, accanto al già annunciato Riccardo Cocciante, anche Marco Masini. Il cantautore fiorentino, vincitore della sezione Giovani di Sanremo 1990 con Disperato e trionfatore al Festival nel 2004 con L’uomo volante, è autore di successi che hanno segnato più generazioni come Ci vorrebbe il mare, T’innamorerai e Vaffanculo. Cocciante e Masini saranno protagonisti di uno spettacolo che unirà esibizioni live e parole attraverso i videoclip musicali, per ripercorrere una carriera trentennale sempre fedele a una scrittura intensa e autentica.

A condurre lo spettacolo del 2 ottobre sarà il giornalista Paolo Giordano, firma di spicco del giornalismo musicale italiano.

L’intero ricavato dei biglietti della serata del 2 ottobre, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Carabinieri e Volontari di Ravenna.

Biglietteria Teatro Alighieri per lo spettacolo del 2 ottobre 2025:

Online https://www.teatroalighieri.org/biglietteria/orari/

In biglietteria anche telefonicamente (con carta di credito) allo 0544.249244