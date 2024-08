Ravenna, Giacobazzi a Mirabilandia sabato 14 settembre

Si chiude con la comicità di Giuseppe Giacobazzi la lunga stagione estiva di eventi di Mirabilandia. Sabato 14 settembre, infatti, l’artista romagnolo sarà il protagonista di uno spettacolo comico sul palco di Mirabilandia. Un best of dei suoi show e sketch che hanno regalato risate e serate da “...pavura” in tutta Italia. Il comico più “sburone” della Romagna, tra i maggiori esponenti della comicità regionale, ma che grazie alla partecipazione a programmi come Zelig e Zelig Off si è fatto conoscere ed amare dal pubblico di tutta Italia, regalerà uno evento imperdibile reso unico dall’atmosfera di casa: Giacobazzi è nato nella provincia di Ravenna e cresciuto a Bologna.

“Lo spettacolo di Giacobazzi chiude il nostro ricco calendario di eventi estivi – dice Sabrina Mangia, Sales and Marketing Director di Mirabilandia. Abbiamo tenuto le risate e la sua comicità per salutare la bella stagione e ringraziare il pubblico che ci sta seguendo sempre con grande entusiasmo”.

Dalle ore 17 sarà attiva una speciale promozione con entrata al Parco – evento incluso – a soli 12,90.