Ravenna, Christmas Soul 2025: il programma dal 29 dicembre al 1° gennaio

Christmas Soul 2025 torna a illuminare Ravenna con l’energia e la potenza del Gospel e del Soul, confermandosi uno degli appuntamenti musicali invernali più attesi in Italia, in collaborazione con Ravenna Manifestazioni e in compartecipazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna.

L’edizione 2025 si apre il 29 dicembre, alle ore 18, con gli Spiagge Soul Holy Fellas, una formazione nata all’interno del festival estivo Spiagge Soul e divenuta simbolo dell’anima più autentica del gospel e del blues italiano. La band, guidata dalle voci di Gloria Turrini e Bruno Orioli, sarà accompagnata da un ensemble di musicisti di alto livello e da un coro femminile diretto da Daniela Peroni, per una serata carica di energia, spiritualità e vibrazioni profonde.

Il 30 dicembre, sempre alle 18, sarà la volta di Ginga, una delle voci più carismatiche della black music nazionale, che presenterà il progetto “Back to Basic”, un viaggio nelle radici del gospel rivisitate con sensibilità contemporanea. Con una band affiatata e tre straordinarie voci gospel — Claudia Milan, Gaia Bettin e Serena Defranceschi — Ginga proporrà uno spettacolo intenso, coinvolgente e ricco di groove, capace di riscoprire i grandi classici del genere con nuova forza espressiva.

La notte di San Silvestro, il 31 dicembre, alle ore 23, Piazza del Popolo si accenderà con la Soul of Gospel Revue dei God’s Angels, guidata da Knagui, artista della Pennsylvania e allievo della leggendaria Twinkie Clark. Il concerto mescolerà gospel, soul, funk e jazz, trasformando la piazza in una grande celebrazione collettiva. Sul palco, una formazione internazionale composta da musicisti provenienti dagli Stati Uniti — tra cui Ronnie Coleman Jr., James Brown, Kristina Dorsey, Marleny Rivas, Simone Hill, Alijah Singleton, Kenny Skinner ed Eric Linson — e dall’Italia con Stefano Nardon, darà vita a uno spettacolo travolgente, pensato per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con ritmo, emozione e una grande forza spirituale.

Al termine del concerto la festa continuerà senza interruzioni grazie al DJ set di DJ Lelli – Superfunkexperience. Pioniere del funk italiano, collezionista di vinili e professionista dal 1983, DJ Lelli condurrà il pubblico in un viaggio magnetico tra i groove più potenti della storia del funk, trasformando Piazza del Popolo in una grande pista a cielo aperto.

Il 1° gennaio, alle 11:30, al Teatro Alighieri, il festival chiuderà con un evento di grande intensità: il concerto di Marquis Dolford & The Capital Gospel Group, direttamente da Washington D.C., una delle culle più importanti del gospel americano. Il gruppo proporrà un repertorio che unisce spiritualità, radici afroamericane, soul e blues, con arrangiamenti raffinati e una straordinaria forza vocale. Un’esperienza intensa, profonda e avvolgente, capace di inaugurare il nuovo anno con emozione e autenticità.

«Sono davvero soddisfatto del programma che anche quest’anno siamo riusciti a costruire. Al centro della proposta abbiamo voluto collocare le due grandi corali statunitensi protagoniste degli appuntamenti di Capodanno: ensemble capaci di portare a Ravenna l’anima più autentica, emotiva e travolgente del Gospel afro-americano. Saranno due concerti di forte impatto, diversi per atmosfera e linguaggio, pensati per accompagnare sia la celebrazione festosa del passaggio al nuovo anno sia il matinée in teatro, più intimo e spirituale – ha detto il direttore artistico, Francesco Plazzi - . Ad aprire il Festival sarà una produzione a cui teniamo particolarmente, gli Holy Fellas, molto amata anche dal pubblico di Spiagge Soul. Il secondo concerto sarà invece affidato a una delle voci black emergenti più interessanti della scena italiana, Ginga, che presenterà il suo nuovo spettacolo interamente dedicato alla musica Gospel. Desidero infine sottolineare il DJ set che animerà la notte di San Silvestro: un’idea suggerita dal Comune e accolta immediatamente con entusiasmo. Trasformerà Piazza del Popolo in una dancehall a cielo aperto e, ne sono certo, potrà diventare nel tempo un ulteriore elemento distintivo e attrattivo delle festività natalizie ravennati firmate Christmas Soul».