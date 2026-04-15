Ravenna, anche Irvine Welsh a ScrittuRa Festival 2026

ScrittuRa Festival torna per la tredicesima edizione, con un programma di respiro internazionale. Il festival letterario diretto da Matteo Cavezzali si svolgerà dal 6 al 29 maggio a Ravenna e Lugo con tappe a Bagnacavallo, Sant’Agata sul Santerno, Fusignano, Cotignola, Alfonsine e Castel Bolognese.

L’ospite di punta sarà lo scrittore scozzese Irvine Welsh, autore di Trainspotting, che torna con l’atteso sequel del libro cult che ci ha portato nel mondo sopra le righe di Renton, Spud, Begbie e Sick Boy.

Darà invece voce al genocidio di Gaza e della Cisgiordania Alae Al Said, autrice palestinese de “Il ragazzo con la kefiah arancione”.

Tra gli ospiti più attesi Stefania Auci, che con la trilogia dei Leoni di Sicilia si è confermata la scrittrice più amata in Italia, il notissimo professore-scrittore Enrico Galiano, Concita De Gregorio, il re del noir Carlo Lucarelli, Pino Cacucci, il giornalista Gianni Riotta, Valeria Corciolani, Walter Veltroni, l’editore Sandro Ferri, Veronica Raimo, Vins Gallico che farà un gioco “noir” con il pubblico, la divertentissima Chiara Moscardelli, Marilù Oliva, Wu Ming 2, Francesco Zani e Luca Tosi.

Non solo letteratura sarà al centro del festival. Tra gli ospiti sono attesi anche il magistrato delle inchieste della P2 e di Mani Pulite Gherardo Colombo, il giornalista e fondatore de Il Post, Luca Sofri, che parlerà di musica. I filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici che ragioneranno sul rapporto tra finzione, menzogne e realtà nell’epoca della AI; il maestro del podcast true crime Antonio Iovane che parlerà del “caso” Tortora. E ancora l’esperto di cinema Carlo Cresto-Dina, e il giornalista Simone Pieranni ci parlerà del complesso rapporto tra Cina e Usa.

Il percorso ScrittuRa Junior, a cura della Biblioteca Classense, vedrà ospiti la poeta Mariangela Gualtieri in dialogo con la drammaturga Chiara Lagani, l’illustratrice Sonia Maria Luce Possentini, che terrà anche un laboratorio per i più piccoli, la libraia e autrice Sara Panzavolta, la fumettista Chiara Raimondi. E le letture per più piccoli di Nati per Leggere.

L’epilogo, con il giornalista Giorgio Zanchini, si terrà in occasione del centenario del Museo Baracca.

Una novità di quest’anno sarà “Ravenna Città che Scrive – Reading Slam”, un appuntamento dedicato alla scrittura in città (e sulla città) con ospiti che vanno da Eraldo Baldini e Eugenio Baroncelli fino agli autori e le autrici appena uscite dalla Scuola di Scrittura Invèl.

Torna anche l’appuntamento coordinato con le giovanissime lettrici del gruppo di lettura del Polo Tecnico di Lugo che dialogheranno con Valeria Corciolani.

Il festival si aprirà il 6 maggio alle 17.30 nel chiostro della biblioteca Classense con “La festa delle lettrici e dei lettori” con giochi a tema letterario e un momento di festa.