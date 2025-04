Raphael Gualazzi in concerto a Traversara, Cesena e Castel San Pietro: ecco le date

Il cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore Raphael Gualazzi, torna dal vivo nei festival musicali e nelle principali piazze italiane. Sarà in tour da maggio 2025 con tre diversi progetti live: in pianoforte solo, con il suo quintetto, e con Orchestra.

La dimensione ‘piano-vocal’ è un racconto in musica dei successi e delle più grandi ispirazioni di Gualazzi. L’artista restituisce alle composizioni la loro dimensione più autentica, ripercorrendo un repertorio che spazia da brani scritti per colonne sonore a divertissements su arie d’opera, da omaggi alla tradizione afro-americana, a incursioni rapsodiche su memorabili temi della musica italiana e internazionale.

Il quintetto di Raphael Gualazzi è la sua astronave musicale; lui scrive le sue canzoni, le arrangia, le dirige e interagisce con i musicisti attraverso pianoforte, voce e ukulele.

Il quintetto, consolidato ormai da più di un decennio di collaborazioni, vede coinvolti musicisti d’eccellenza di grande talento e versatilità: Anders Ulrich al contrabbasso, Luigi Faggi alla tromba, Michele “Mecco” Guidi all’organo Hammond e tastiera, Gianluca Nanni alla batteria.

Il repertorio energico e profondo ripercorre non solo i grandi successi dell’artista ma anche composizioni che sanno valorizzare la vocalità dei musicisti nella celebrazione di sonorità soul, jazz, pop e swing.

Ad impreziosire l’andamento dello spettacolo vi sono momenti in trio e piano solo, che omaggiano celebri arie d’opera o temi cari all’artista.

Il tour inizierà l’11 maggio a Traversara di Bagnacavallo per “Ravenna Festival” (www.ravennafestival.org) con il Raphael Gualazzi Quintet. Doppia tappa in Emilia-Romagna anche in luglio per “Emilia-Romagna Festival” (www.emiliaromagnafestival.it): il 15 luglio Raphael Gualazzi in Piano solo a Cesena e il 16 luglio il Raphael Gualazzi Quintet a Castel San Pietro Terme.