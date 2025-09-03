Radiohead in tour dopo sette anni: ecco le date europee di novembre e dicembre 2025 (e c’è anche Bologna)

Dopo una pausa di sette anni, i Radiohead tornano finalmente sul palco. La band inglese ha annunciato una serie di 20 concerti in Europa, previsti per novembre e dicembre 2025, che toccheranno cinque città: Madrid, Bologna, Londra, Copenaghen e Berlino.

L’annuncio è arrivato oggi, accompagnato da un messaggio del batterista Philip Selway:

“L’anno scorso ci siamo ritrovati a provare, tanto per il gusto di farlo. Dopo una pausa di sette anni, è stato bellissimo suonare di nuovo i nostri brani e riconnetterci con un’identità musicale che vive profondamente dentro ciascuno di noi. Ci ha anche fatto venire voglia di fare qualche concerto insieme, quindi speriamo possiate venire a una delle prossime date. Per ora saranno solo queste, ma chissà dove ci porterà tutto questo.”

Le date del tour

Madrid, Movistar Arena: 4, 5, 7, 8 novembre

Bologna, Unipol Arena: 14, 15, 17, 18 novembre

Londra, The O2 Arena: 21, 22, 24, 25 novembre

Copenaghen, Royal Arena: 1, 2, 4, 5 dicembre

Berlino, Uber Arena: 8, 9, 11, 12 dicembre

Per i fan italiani, la band farà tappa a Bologna, con quattro imperdibili concerti all’Unipol Arena il 14, 15, 17 e 18 novembre. Un’occasione speciale per riascoltare dal vivo alcuni dei brani che hanno segnato la storia del gruppo.

Biglietti e registrazione

Per garantire un accesso equo ai biglietti e limitare il fenomeno del bagarinaggio, i biglietti saranno disponibili solo previa registrazione su radiohead.com

.

La registrazione aprirà il 5 settembre alle 11:00 e chiuderà il 7 settembre alle 23:00.

La vendita dei biglietti inizierà il 12 settembre.

Un ritorno atteso

Il tour arriva a poche settimane dall’uscita digitale di Hail to the Thief - Live Recordings 2003-2009, raccolta di esibizioni live pubblicata dai Radiohead all’inizio di questo mese. L’album uscirà anche in formato fisico il 31 ottobre 2025.

Con queste nuove date, i Radiohead segnano ufficialmente il loro ritorno sulle scene, pronti a riconnettersi con i fan di tutta Europa.