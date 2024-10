Quintorigo e John De Leon riuniti per 3 eventi speciali

La Romagna della buona musica è in festa. Infatti, in occasione dei 25 anni di “Rospo”, i QUINTORIGO e JOHN DE LEO riuniscono la formazione originale per 3 unici eventi live:

1 DICEMBRE: MILANO – SANTERIA

8 DICEMBRE: BOLOGNA – LOCOMOTIV

15 DICEMBRE: ROMA – LARGO VENUE

Prevendite aperte da giovedì 3 ottobre.

E per festeggiare questo speciale 25esimo anniversario, “Rospo” verrà stampato in vinile, per la prima volta, da Universal Music. Per l’occasione verrà pubblicato, sempre per la prima volta, anche il vinile di “Grigio”, il secondo album del gruppo.