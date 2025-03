Prove apertissime a Verucchio: Nuzzo e Di Biase in una serata senza regole

In arrivo una serata di puro divertimento e comicità d’autore. Al Teatro Pazzini di Verucchio vanno in scena Corrado Nuzzo & Maria Di Biase che domenica 30 marzo 2025 (ore 21:15) presentano al pubblico Prove apertissime, di e con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Con “Prove Apertissime” Nuzzo Di Biase tornano alle origini e decidono di provare il loro futuro spettacolo direttamente sul palco, andando in scena senza un copione scritto, senza una scaletta predefinita, senza alcuna certezza sull’esito della serata. Una esibizione essenziale, confidenziale ed estemporanea che ha più il sapore dell’happening che quello di uno vero e proprio show. Una stand up a due caratterizzata dall’improvvisazione e soprattutto dalla partecipazione attiva del pubblico che può disturbare, fare domande, addormentarsi o addirittura andarsene.

I temi che affronteranno? Beh, ovviamente verranno decisi un attimo prima in camerino se non direttamente sul palco. Di solito si dice: “è una serata dove tutto può succedere”, in questo caso specifico però potrebbe non succedere nulla, il disagio esistenziale potrebbe prendere il sopravvento, il tedio e la monotonia farla da padrona.

Quindi, prima di comprare un biglietto vi chiediamo: siete pronti ad annoiarvi con noi? Se la risposta è affermativa avete già tutta la nostra stima e non vediamo l’ora di incontrarvi a teatro.

P.S. La direzione declina qualsiasi responsabilità in caso di svago, diletto e divertimento durante la rappresentazione.

