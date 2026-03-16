Premi Oscar, Borgonzoni: «Congratulazioni a Valentina Merli, talento italiano che brilla nel mondo». La bolognese che ha vinto la statuetta

Alla 98ª edizione degli Academy Awards, il cortometraggio “Two people exchanging saliva”, coprodotto dalla bolognese Valentina Merli, ha conquistato l’Oscar per il miglior corto live action. «All’italiana che brilla nella notte delle stelle - ha detto la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni - vanno le mie più sincere congratulazioni per questo importante traguardo, che porta ancora una volta il talento italiano sotto i riflettori internazionali. Un riconoscimento prestigioso che premia l’originalità, le competenze e la visione di una professionista che, pur lavorando all’estero, continua a rappresentare al meglio la qualità e la creatività del nostro cinema».

Unica italiana ad aver conquistato una statuetta e unica ad aver ottenuto una candidatura, Valentina Merli è nata e cresciuta a Bologna nel 1972. Dopo la laurea in Giurisprudenza, nel 1999 si trasferisce a Parigi, dove dà il via alla sua carriera nel mondo del cinema. Fin da subito si è occupata di produzione e vendita internazionale di film, ma anche di distribuzione, fino a quando non ha fondato con una collega argentina la sua società di produzione, Misia Films.

Dal Dolby Theathre al telefono con l’Ansa Merli ha dichiarato: «Questa statuetta è pesante, ma me la sento bene in mano, non la mollo più, nemmeno per un momento». «Ancora non ci credo: è un sogno!». E ha aggiunto: «Mi dispiace che l’Italia sia assente, eppure abbiamo una tradizione così solida e ammirata in tutto il mondo. Abbiamo registi, attori e tecnici fantastici». «Il cinema – come tutta la cultura – non è abbastanza sostenuto in Italia. In Francia ti senti più ascoltato, accompagnato. Con il giusto supporto, il cinema crea un ritorno economico. Della cultura si mangia eccome».