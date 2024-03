Pooh in concerto a Cattolica il 27 luglio: via alla prevendita dei biglietti

Dopo il grande successo del tour che li ha visti protagonisti nel 2023 tra stadi, Arene di Verona, arene estive e palasport, i Pooh sono pronti a tornare live a grande richiesta anche nel 2024 con “Pooh – amici x sempre estate 2024”, oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia. Sabato 27 luglio saranno in concerto a Cattolica all’Arena della Regina. I biglietti per le date sono disponibili in prevendita cliccando qui. Per info sugli eventi (prodotti e organizzati da Friends & Partners e Color Sound): www.friendsandpartners.it