Pennabilli, “Artisti in piazza” torna dall’11 al 14 giugno

A Pennabilli un universo poetico di palloncini e inciampi a raccontare l’umanità attraverso la comicità fisica, un maestoso elefante che con passo solenne percorre le strade promuovendo il rispetto per gli animali e la natura, marionette senza parole in un castello animato da meccanismi di legno, un grande spettacolo-evento immersivo sul tema della migrazione, canti e strumenti dalle isole del Pacifico e dell’Oceano Indiano. E ancora, acrobazie, farse circensi, teatro e magia che si fondono per indagare la natura del desiderio, circo e danza come espressioni per riflettere sul tempo e le trasformazioni del corpo, arte e sogno che si fanno strumenti per interrogare la pace e la possibilità di un cambiamento.