Pennabilli, “Artisti in piazza” torna dall’11 al 14 giugno

Spettacoli
  • 25 maggio 2026
Pennabilli, “Artisti in piazza” torna dall’11 al 14 giugno

A Pennabilli un universo poetico di palloncini e inciampi a raccontare l’umanità attraverso la comicità fisica, un maestoso elefante che con passo solenne percorre le strade promuovendo il rispetto per gli animali e la natura, marionette senza parole in un castello animato da meccanismi di legno, un grande spettacolo-evento immersivo sul tema della migrazione, canti e strumenti dalle isole del Pacifico e dell’Oceano Indiano. E ancora, acrobazie, farse circensi, teatro e magia che si fondono per indagare la natura del desiderio, circo e danza come espressioni per riflettere sul tempo e le trasformazioni del corpo, arte e sogno che si fanno strumenti per interrogare la pace e la possibilità di un cambiamento.

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A farsi “teatro” di questo poliedrico intreccio d’arte, linguaggi, provenienze e visioni è il Borgo di Pennabili, nell’Appennino riminese, dove dall’11 al 14 giugno torna “Artisti in Piazza-Festival internazionale di arti performative”, organizzato a partire dal 1997 dall’Associazione culturale Ultimo Punto con le realtà del territorio e con il sostegno del ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Comune di Pennabilli, insieme ad altri enti e partner culturali, tra cui Ater Fondazione.

La 30esima edizione della manifestazione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa in Regione, a Bologna, dall’assessora alla Cultura, Gessica Allegni e dal direttore artistico del Festival, Enrico Partisani, con la partecipazione del direttore di Ater Fondazione, Antonio Volpone.

Il tema scelto per quest’anno speciale, in cui si celebra un anniversario da cifra tonda, è “Siamo brace”, per richiamare un’energia persistente, capace di durare nel tempo e di riattivarsi anche sotto la superficie. Un concetto che riflette l’identità del festival, inteso non solo come evento concentrato in pochi giorni, ma come processo continuo fatto di relazioni, produzione culturale, incontri e progettualità che si sviluppano tutto l’anno.

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