Parte la tournée europea del Teatro Due Mondi: per cinque mesi lo storico gruppo faentino presenterà i propri spettacoli in Germania, Polonia, Austria e Italia / GALLERY

Inizierà in Germania il 23 maggio e lì terminerà a fine settembre la lunga tournée europea nella quale il Teatro Due Mondi di Faenza presenterà il proprio repertorio per gli spazi aperti per pubblici di ogni età, lingua e provenienza. In mezzo molti spettacoli e laboratori partecipati in Polonia, Austria e Italia.

Andrà in scena il recente “Rossini flambé” (al suo debutto in polacco), ma anche lo storico “Fiesta”. E “Come crepe nei muri”, “Carosello”, “Vedrai, vedrai” e “Le nuove avventure dei Musicanti di Brema” (al debutto austriaco): un repertorio vasto e diversificato per diffondere in Europa la cultura e l’arte italiane e un messaggio etico sui temi dell’accoglienza, del rispetto reciproco, della civiltà.

Per meglio raggiungere persone diverse, anche e soprattutto quelle non abituate al teatro, la tournée toccherà grandi centri ma anche piccole città, Festival e rassegne.

«Dopo tanti anni in giro per il mondo» racconta il regista Alberto Grilli «frequentare il pubblico occasionale che si incontra nelle strade continua a tenerci vivi, a non dare nulla per scontato. A differenza dei teatri al chiuso, in cui spettatrici e spettatori di Paesi anche molto diversi tra loro hanno in comune la scelta di fruire appuntamenti artistici e culturali, le persone in cui ci si imbatte negli spazi aperti portano il grande dono della diversità. E la sfida di doverle conquistare, al di là delle differenze linguistiche e culturali: in questo la musica, i canti, le maschere e i costumi colorati ci aiutano molto».

«Viaggiare tanto è spesso faticoso» aggiungono le attrici e gli attori del gruppo «ma lavorare spesso in luoghi pieni di cura e bellezza e avere persone care da ritrovare - in Norvegia e in Brasile, in Germania, in Polonia, in Albania e in molti altri Paesi - ci fa sentire a casa. E ci aiuta a far conoscere in maniera viva la cultura italiana, anche attraverso alcuni laboratori partecipati, che spesso ci regalano incontri emozionanti».

La tournée europea 2025 del Teatro Due Mondi inizierà il 23 e 24 maggio a Fürth, in Germania con gli spettacoli Fiesta e Carosello, che saranno in scena nell’ambito del prestigioso Internationales Figurentheaterfestival.

Info sul Teatro Due Mondi: https://teatroduemondi.it/.