“Paradiso Rimini djs Reloaded”: al Top Club i deejay che hanno fatto la storia con omaggio a Gianni Fabbri

Si chiama “Paradiso Rimini djs Reloaded” e come spiega il suo ideatore - Paolone NHE - “il progetto nasce con due obiettivi: il primo é quello di alzare l’asticella e proporre un intrattenimento musicale ed artistico sempre più di qualità, il secondo é rendere omaggio al grande Gianni Fabbri perché nessuno di noi - dice - può dimenticare da dove viene”.

Il debutto di questo nuovo format é in programma venerdì 14 marzo (ore 20.30) al Top Club, noto locale riminese gestito dai fratelli De Luca. L’evento “Hell”, oltre alla line-up ufficiale del nuovo gruppo, vedrà come guest-star il celebre youtuber David Rubino.

Il battesimo segnerà anche ufficialmente la “secessione” fra un grande gruppo di deejay - quelli del leggendario Paradiso di Rimini - che, negli ultimi cinque anni e mezzo, hanno portato avanti compatti la tradizione di quella storica crew tornata in auge nel 2019 alla consolle del “Rivabay” e poi consacratasi negli ultimi anni con tanti eventi di successo, tra cui le quattro feste di Capodanno in piazza Cavour.

Oggi però si volta pagina e, grazie all’appoggio di sponsor di livello nazionale (Hell), nasce un nuovo gruppo e un nuovo format che - ispirato al modello originario di Gianni Fabbri - riprende anche un’attività di produzione discografica e direzione artistica in collaborazione con la “Acetone Record” di Maurizio Nari i cui proventi verranno interamente reinvestiti nel nuovo format. A questo proposito, da segnalare che la prima produzione firmata da “Paradiso Rimini djs Reloaded” - il remix “Once Upon a Time” di Donna Summer - nell’arco di appena 48 ore é già entrato nella top-100 della funky house, scalando 39 posizioni e collocandosi al 61esimo posto della classifica, una progressione che, come sanno bene gli addetti ai lavori, é piuttosto inusuale.

“Il Paradiso - spiega Paolone - é ormai un progetto virtuale che non ha più mura né padroni, ma viene tenuto vivo dal ricordo di una passione ancora intatta. A Rimini, del resto, il ricordo e l’affetto per Gianni Fabbri, l’inventore delle tre ‘P’ (Paradiso, Pineta e Pascià) é ancora molto forte. Lui é sempre stato un pioniere che ci ha insegnato l’importanza dell’innovazione. Il nuovo progetto é impostato su una nuova formazione di cui oggi fanno parte, oltre al sottoscritto, anche Maurizio Nari, Gippo e Stefano Gambarelli, ovvero tutti ex deejay di quel glorioso Paradiso. Sarà un format legato a quegli anni, ma con un’attenzione maggiore al layout coreografico e alla spettacolarizzazione dello show”.

Ma la vicinanza con Gianni Fabbri non sarà espressa solo a parole perché, con i proventi delle serate, sarà rilanciato anche il progetto benefico “Il cuore di Gianni Fabbri” finalizzato a raccogliere fondi da devolvere alle iniziative sociali della comunità di Montetauro e alla cooperativa “La Goccia” di Villa Verucchio: “Questo progetto - conclude Paolone - nasce per aggregare non per dividere. Ripartiamo con l’energia di sempre, restando fedeli ai nostri principi, ma tenendo la porta aperta a tutti quegli amici, vecchi o nuovi, che vorranno affiancarci in questo cammino”.