Papa Leone XIV ringrazia e benedice i Santa Balera

“Terra amata, terra mia” è un brano di Luca Medri e David Sabiu, prodotto da Materiali Musicali di Giordano Sangiorgi e interpretato dalle voci dei Santa Balera Matilde Montanari, Emanuele Tedaldi e Veronica Castellucci. Il brano, che rappresenta un inno alla terra natia e una preghiera al Padre Nostro per la pace in questo tempo di guerre, ha letteralmente conquistato il pubblico di San Petronio a Bologna lo scorso maggio durante una rassegna culturale e musicale, per poi essere trasmesso più volte su Radio Vaticana riscuotendo grande consenso.

La canzone, di ispirazione francescana e contenuta nel primo CD dei Santa Balera, è evidentemente piaciuta molto anche a Papa Leone XIV, che in questi giorni ha risposto all’orchestra attraverso la Segreteria di Stato, ringraziando i Santa Balera per la “significativa canzone” e invitando l’intera orchestra a “rinnovare il desiderio di testimoniare l’amore e la gioia cristiana anche attraverso la musica”. Il Pontefice ha inoltre invocato sui Santa Balera la protezione di San Pier Giorgio Frassati e ha inviato la Benedizione Apostolica, estendendola a tutte le persone vicine all’orchestra insieme ai migliori auguri di serenità e gioia.

“Non abbiamo parole. È un’ulteriore testimonianza di immenso significato per noi”, dichiara Giordano Sangiorgi, promoter dei Santa Balera insieme ai collaboratori Luca Medri e Fabrizio Cimatti, “del calore sociale, culturale e musicale della comunità giovanile dei Santa Balera che abbiamo aggregato intorno alla musica della tradizione, lavorando insieme a tanti altri come i Ridillo, Joe Di Brutto e Claudio Cecchetto, al rinnovamento di questa importantissima tradizione”.