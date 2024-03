Paolo Benvegnù alla Rimbomba di Bertinoro

Evento speciale venerdì sera 15 marzo 2024 al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro. L’artista Paolo Benvegnù in Acoustic Duo per la presentazione del nuovo album “È inutile parlare d’amore”: un vero e proprio capolavoro emozionante da parte di un vero e proprio gigante della musica italiana. “È inutile parlare d’amore”, il nuovo disco di inediti di Paolo Benvegnù, indaga la potenza dell’immaginazione, dell’istinto, del pre-pensiero, dell’accudimento verso l’altro che sono presenti in tutti gli esseri umani. Il cantautore dimostra ancora una volta di essere un autentico artista, colto, sensibile, acuto, coerente e profondo. Inattuale, più che mai.

Ci saranno due aperture prima del concerto di Paolo Benvegnu’: Errico Canta Male e Fantasmi dal futuro.

Prenotazione obbligatoria. Occorre la tessera Endas del Circolo. Si potrà cenare a buffet alle ore 20:00, prima del concerto previsto per le ore 22:00. Sia per il buffet che per il concerto, è necessaria la prenotazione: telefono e WhatsApp 333.1296915 (Davide Fabbri)