Paola e Chiara: concerto gratis all’outlet di Castel Guelfo venerdì 27 settembre

Nei The Style Outlets di Vicolungo e Castel Guelfo è in programma un concerto di...Paola & Chiara! I due centri italiani di NEINVER - player leader europeo nel segmento outlet - quest’anno compiono venti anni dalla loro inaugurazione e, per l’occasione, regaleranno due serate imperdibili alla loro ampia clientela.

Venerdì 27 settembre a Castel Guelfo dalle 20.00, il duo pop riunitosi dopo dieci anni nel 2023 intratterrà il pubblico con i suoi successi, da quelli dei primi anni 2000, come Vamos a bailar (Esta vida nueva), ai più recenti Furore e l’immancabile Festa totale!

Il concerto, gratuito e aperto a tutti, sarà seguito da un momento dj set, in collaborazione con Radio Bruno, per un party all’ultima canzone fino alle 23.