Osteria Giacobazzi all’Alighieri: i biglietti

Giacobazzi presenterà il suo spettacolo “Osteria Giacobazzi” il 21 dicembre al teatro Alighieri di Ravenna. I biglietti sono in vendita dal 30 settembre su Ticketone e al botteghino del teatro.

Un’esperienza teatrale immersiva e unica nel suo genere. Giuseppe Giacobazzi, a capo di una brigata straordinaria per oltre due ore di risate. Broadway si incrocia con una vendemmia in Toscana. Non ci sono il fantasma dell’opera, costumi d’epoca, abiti da sera, smoking e cravatte. Qui si parla di tavoli pieni zeppi di vino e formaggi, con Giacobazzi e Andrea Vasumi che servono non solo cibo, ma anche battute da far ribaltare i bicchieri e intrattengono il pubblico dalla “loro” Osteria, coadiuvati dalla musica dei “cuochi” iMasa, dalle cameriere cantanti Margherita e Marta, da Biccio, disturbatore seriale, da Alberto Caiazza e ospiti a sorpresa che potrebbero cambiare ogni sera.