Ogni mercoledì al teatro Leo Amici “Lo s...varietà è donna” con Gessica Notaro / PHOTOGALLERY

MONTE COLOMBO. Standing ovation e cinque minuti di applausi a scena aperta per Gessica Notaro al debutto in “Lo s...varietà è donna” al teatro Leo Amici del Lago di Monte Colombo, che ha aperto ufficialmente la stagione 2026/2027 con lo spettacolo scritto e diretto da Carlo Tedeschi. Sul palcoscenico, oltre alla nota cantante, ballerina e attrice che nello show racconta anche la sua storia, la Compagnia Rdl con il suo corpo di ballo e i performer Giuseppe Barbetti, Michele Zattara, Francesco Troilo Di Carlo, Albatea Internullo e con le coreografie storiche di Carmelo Anastasi e Gianluca Raponi rivisitate dal coreografo Matteo Mecozzi.

Nello show è centrale la figura femminile protagonista di un excursus che va dalla preistoria al terzo millennio. “Lo s...varietà è donna” tornerà in scena ogni mercoledì d’estate, fino al 9 settembre, alle ore 21.30. Info e prenotazioni 345 8045807 o su Liveticket.