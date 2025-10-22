Oggi alla “Festa del cinema” di Roma il nuovo film di Mordini in uscita a marzo

Viene presentato oggi alla 20ª edizione della “Festa del cinema” di Roma, nella sezione “Grand public”, La lezione del ravennate Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, Marlon Joubert, Eugenio Franceschini, Lidia Liberman, Marco Maccieri, Alberto Benedetto Lutri.

La sceneggiatura è firmata da Stefano Mordini e Luca Infascelli. La fotografia è a cura di Luigi Martinucci, il montaggio di Davide Minotti, la scenografia di Isabella Angelini e i costumi di Giovanni Schiera.

La lezione è tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso, edito da Mondadori, e uscirà nelle sale il 5 marzo.

SINOSSI

Una giovane e brillante avvocata di Trieste, dopo aver difeso con successo dall’accusa di violenza sessuale un carismatico professore universitario, viene ricontattata da lui per intentare una causa contro l’università che, pur avendolo reintegrato, lo relega a un ruolo marginale.

Nello stesso momento, il suo passato torna a cercarla: strani segnali, presenze elusive e un senso di costante minaccia le insinuano il dubbio che il suo ex compagno, violento e ossessionato da lei tanto da essere stato condannato per stalking, abbia ripreso a perseguitarla.

Mentre il confine tra realtà e immaginazione si fa sempre più labile, Elisabetta si decide a scoprire la verità, in un crescendo di tensione che la porterà a ritrovarsi sola e a mettere in discussione tutto quello che credeva di sapere.