Nuovo album e tour nazionale per il Duo Bucolico

Il nuovo album del Duo Bucolico “Champagne!” esce il 10 aprile per The Saifam Group. A vent’anni dal loro esordio, Antonio Ramberti e Daniele Maggioli firmano un lavoro “istituzionale” ma folle, un mix di cantautorato illogico e sonorità contemporanee che celebra la loro carriera con l’ironia e la leggerezza pensosa che li contraddistingue. L’uscita del disco sarà accompagnata da un tour nazionale.

Ecco le date:

16.04 – Roma @ Largo Venue

24.04 – Bologna @ Montagnola Republic

25.04 – Venturina Terme (LI) @ Carciofo Pride

30.04 – Milano @ Arci Bellezza

02.05 – Casoli d’Atri (TE) @ Primo Maggio in Vigna

07.05 – Torino @ Hiroshima

09.05 – Igea Marina (RN) @ Igea Fest

31.05 – Ghisalba (BG) @ Rockin Ghisalba

04.06 – Forlì @ Birrandello

18.06 – Ottiglio (AL) @ Bar Chiuso Moletto

27.06 – Santorso (VI) @ Ingrumà Festival

02.07 – Allerona (TR) @ Festa Allegrona

04.07 – Sardagna (TN) @ Serenate Bellavista