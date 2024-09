Nuova nomination ai Latin Grammy per la nostra Laura Pausini

Nuova nomination ai Latin GRAMMY® Awards per la nostra Laura Pausini. I premi, giunti quest’anno alla 25° edizione, si terranno al Kaseya Center di Miami il prossimo 14 novembre.

La nomination arriva per la categoría Mejor Album Vocal Pop Tradicional, e le viene riconosciuta per la sua ultima produzione discográfica, ANIME PARALLELE, in versione spagnola ALMAS PARALELAS.

Tra i nominati appare anche Julio Reyes Copello, nella categoria “Productor del Año”, che firma per Laura la produzione di Vale la pena, una delle tracce dell’album.

Questo nuovo traguardo segna il suo ritorno ai Latin GRAMMY®, a distanza di un anno dal prestigioso riconoscimento conferito dall’Academia Latina de la Grabación come LATIN RECORDING ACADEMY PERSON OF THE YEAR™, dopo essere stata omaggiata da serata tributo tenutasi a Siviglia, lo scorso novembre 2023, un concertto tributo con interpretazioni del suo rinomato repertorio, scritto e realizzato per lei dalla Latin Grammy Academy.

Amici e colleghi nel corso della serata hanno interpretato i brani più noti in tutto il mondo, che l’hanno resa l’artista italiana più premiata del mondo, con una carriera artistica trentennale senza paragoni.

Vincitrice di 5 Latin GRAMMY®, 1 GRAMMY® Award, 1 Golden Globe, 1 nomination agli Oscar e un’infinita scia di riconoscimenti, l’artista nativa di Solarolo (Ravenna) ha pubblicato il suo ultimo disco di inediti nell’ottobre del 2023, regalando al pubblico un vero e proprio concept album, che racchiude storie di diverse persone, compresa la stessa Laura, il cui sogno è quello di vivere in un mondo che condivide i luoghi, ma non per forza le idee, e nel quale vige comunque rispetto e c’è amore.

Il successo di questo progetto è sfociato nel suo decimo tour mondiale, la tournée dei record: un imponente live che ha radunato più di 450.000 i fan accorsi a gremire i palchi più importante di Italia, Europa, Latam e Stati Uniti, dimostrando la forza di una carriera imbattibile, che attraversa intere generazioni.

Laura Pausini è stabile nella vetta della classifica di Spotify come artista donna italiana più ascoltata del mondo, con più di 8 milioni di ascoltatori mensili, e nell’ultimo anno ha registrato un incremento per i suoi show che supera del 25% dei paganti, un risultato che batte i record precedenti e la conferma artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale.

L’ultimo capitolo di questo storico live, il LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024, partirà con una doppia data nel rinomato O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, per poi attraversare l’Europa e l’Italia. Bis anche per la tappa romana e per quella milanese, città che vantano sei date solo nell’arco del 2024, e la incorona unica donna tra le voci italiane e straniere a siglare questo risultato.

Per il gran finale è previsto uno speciale show di Capodanno a Messina, ultima delle tre date previste in Sicilia, una regione che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente e che Laura ha voluto omaggiare dedicandole l’ultimo step di questa memorabile tournée, che tra novembre e dicembre farà tappa anche a Eboli, Bari, Livorno, Pesaro, Torino, e in Europa a Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, e Lubiana.

Il LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024 è organizzato e prodotto da Friends&Partners.

I biglietti di tutte le date del tour sono disponibili su TicketOne.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it