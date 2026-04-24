Notte Rosa 2026: il programma con tre grandi radio come partner e il ritorno del fenicottero rosa

L’impostazione della Notte Rosa 2026 andrà ancora una volta nella direzione di un evento capace di vivere dall’alba fino a notte fonda, accompagnando residenti e turisti lungo tutto l’arco della giornata. L’idea è infatti quella di dare forma a un’estate che si accende con la luce del mattino e continua fino alle ore più tarde, attraversando spiagge, piazze, lungomari, centri storici, borghi e luoghi iconici con una proposta diffusa e trasversale, celebrando così il dì più lungo dell’anno.

Come in 120 nazioni del mondo che celebrano la giornata della musica il 21 giugno, questa sarà al centro del weekend e verrà festeggiata con particolare entusiasmo dalla tradizione e il folk fino ai generi più moderni e alle voci più note del panorama italiano. Attese RTL 102.5 a Riccione, RDS 100% Grandi successi a Rimini, Radio Bruno a Cesenatico.

RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT hanno confermato le date e le località della nuova edizione di RDS Summer Festival 2026, e ancora una volta il nome di Rimini figura tra le tappe imperdibili del tour estivo, in perfetta sinergia con la Notte Rosa 2026. Un sodalizio ormai consolidato che anno dopo anno porta sulla riviera romagnola migliaia di appassionati di musica da tutta Italia. Il programma si articola su due appuntamenti. Il primo venerdì 19 giugno in cui andrà in scena una serata speciale RDS Party con l’anteprima a tema dance music, ad aprire idealmente i festeggiamenti della Notte Rosa. Sabato 20 giugno sarà invece la volta del grande RDS Summer Festival 2026, con sul palco la nuova generazione di talenti e i più importanti artisti del momento, protagonisti delle classifiche di streaming e vendite che avrà risalto nazionale anche in tv.

A Riccione RTL 102.5 sarà la radio ufficiale protagonista del grande palcoscenico della Notte Rosa. In programma la serata del 19 giugno, con imperdibili dj set firmati RTL 102.5, e con grandi nomi della musica italiana, per coinvolgere pubblico, turisti e cittadini in un’esperienza musicale unica. L’evento sarà diretta nazionale multipiattaforma e trasmesso in diretta nazionale in radio e in tv su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre), oltre a essere disponibile in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

A Cesenatico Radio Bruno accenderà l’estate da Piazza Andrea Costa e dal mare, e si collegherà in diretta da diverse piazze della riviera durante il weekend.

Le radio diventano così partner della 21esima edizione de La Notte Rosa 2026, amplificando i messaggi positivi e di buon auspicio per un’estate indimenticabile. L’intenzione è quella di rafforzare una dimensione capace di unire il territorio attraverso un filo sonoro e narrativo comune, anche grazie a una presenza più marcata del mondo delle radio, che rappresenteranno degli elementi distintivi del progetto e contribuiranno a costruire un’atmosfera ancora più partecipata, contemporanea e diffusa.