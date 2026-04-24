Notte Rosa 2026: il programma con tre grandi radio come partner e il ritorno del fenicottero rosa

La Notte Rosa continua a rappresentare l’appuntamento simbolico di avvio dell’estate italiana, mantenendo la sua collocazione nel weekend del solstizio d’estate, dal 19 al 21 giugno 2026, rafforzando ulteriormente la propria natura di evento diffuso.
In questa direzione viene riconfermato anche per il 2026 il claim “HIT’S SUMMER”, che già lo scorso anno aveva accompagnato la nuova fase del progetto.
L’impostazione della Notte Rosa 2026 andrà ancora una volta nella direzione di un evento capace di vivere dall’alba fino a notte fonda, accompagnando residenti e turisti lungo tutto l’arco della giornata. L’idea è infatti quella di dare forma a un’estate che si accende con la luce del mattino e continua fino alle ore più tarde, attraversando spiagge, piazze, lungomari, centri storici, borghi e luoghi iconici con una proposta diffusa e trasversale, celebrando così il dì più lungo dell’anno.