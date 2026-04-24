Notte Rosa 2026: il programma con tre grandi radio come partner e il ritorno del fenicottero rosa

Spettacoli
  • 24 aprile 2026
Notte Rosa 2026: il programma con tre grandi radio come partner e il ritorno del fenicottero rosa

La Notte Rosa continua a rappresentare l’appuntamento simbolico di avvio dell’estate italiana, mantenendo la sua collocazione nel weekend del solstizio d’estate, dal 19 al 21 giugno 2026, rafforzando ulteriormente la propria natura di evento diffuso.

In questa direzione viene riconfermato anche per il 2026 il claim “HIT’S SUMMER”, che già lo scorso anno aveva accompagnato la nuova fase del progetto.

L’impostazione della Notte Rosa 2026 andrà ancora una volta nella direzione di un evento capace di vivere dall’alba fino a notte fonda, accompagnando residenti e turisti lungo tutto l’arco della giornata. L’idea è infatti quella di dare forma a un’estate che si accende con la luce del mattino e continua fino alle ore più tarde, attraversando spiagge, piazze, lungomari, centri storici, borghi e luoghi iconici con una proposta diffusa e trasversale, celebrando così il dì più lungo dell’anno.

Le radio partner

Come in 120 nazioni del mondo che celebrano la giornata della musica il 21 giugno, questa sarà al centro del weekend e verrà festeggiata con particolare entusiasmo dalla tradizione e il folk fino ai generi più moderni e alle voci più note del panorama italiano. Attese RTL 102.5 a Riccione, RDS 100% Grandi successi a Rimini, Radio Bruno a Cesenatico.

RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT hanno confermato le date e le località della nuova edizione di RDS Summer Festival 2026, e ancora una volta il nome di Rimini figura tra le tappe imperdibili del tour estivo, in perfetta sinergia con la Notte Rosa 2026. Un sodalizio ormai consolidato che anno dopo anno porta sulla riviera romagnola migliaia di appassionati di musica da tutta Italia. Il programma si articola su due appuntamenti. Il primo venerdì 19 giugno in cui andrà in scena una serata speciale RDS Party con l’anteprima a tema dance music, ad aprire idealmente i festeggiamenti della Notte Rosa. Sabato 20 giugno sarà invece la volta del grande RDS Summer Festival 2026, con sul palco la nuova generazione di talenti e i più importanti artisti del momento, protagonisti delle classifiche di streaming e vendite che avrà risalto nazionale anche in tv.

A Riccione RTL 102.5 sarà la radio ufficiale protagonista del grande palcoscenico della Notte Rosa. In programma la serata del 19 giugno, con imperdibili dj set firmati RTL 102.5, e con grandi nomi della musica italiana, per coinvolgere pubblico, turisti e cittadini in un’esperienza musicale unica. L’evento sarà diretta nazionale multipiattaforma e trasmesso in diretta nazionale in radio e in tv su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre), oltre a essere disponibile in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

A Cesenatico Radio Bruno accenderà l’estate da Piazza Andrea Costa e dal mare, e si collegherà in diretta da diverse piazze della riviera durante il weekend.

Le radio diventano così partner della 21esima edizione de La Notte Rosa 2026, amplificando i messaggi positivi e di buon auspicio per un’estate indimenticabile. L’intenzione è quella di rafforzare una dimensione capace di unire il territorio attraverso un filo sonoro e narrativo comune, anche grazie a una presenza più marcata del mondo delle radio, che rappresenteranno degli elementi distintivi del progetto e contribuiranno a costruire un’atmosfera ancora più partecipata, contemporanea e diffusa.

Il fenicottero rosa

Nel corso dell’incontro è stata riconfermata la grafica ufficiale già introdotta nella passata edizione, con il ritorno del fenicottero rosa come elemento simbolico della campagna, ma rivisitata in chiave dj set. La mascotte della Notte Rosa torna in versione argentata con cuffie e occhiali in cui si specchia il mare, affiancato da una dj radiofonica a rappresentare il ruolo centrale della musica e la presenza delle principali radio nazionali e locali. I colori, tra rosa e viola, e il lettering in stile insegna al neon evocano un’atmosfera festosa, inclusiva e aperta a tutti.

“Da più di vent’anni la Notte Rosa è l’emblema dell’essenza e dell’identità più autentiche della Romagna e della sua gente - sottolinea l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni - con la sua natura di evento conviviale, inclusivo, intergenerazionale, pop e sofisticato allo stesso tempo. Una perfetta dimostrazione dell’innato senso di ospitalità di questa terra, nonché il migliore biglietto da visita di una vera estate italiana fatta di musica, ballo, buon cibo, leggerezza e divertimento sano. E non poteva esserci momento migliore del Solstizio d’Estate per questo “abbraccio” collettivo delle località balneari e dei comuni dell’entroterra romagnolo ai loro ospiti, nel segno di un divertente gioco di parole: Hit’s Summer”.

“La Notte Rosa è diventata un simbolo dell’ospitalità e dell’energia romagnola. È il momento in cui la Romagna si accende e dà ufficialmente il benvenuto all’estate italiana. Negli anni - dice il Presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad - abbiamo lavorato tanto per far crescere la Notte Rosa, per darle un senso ancora più forte. Volevamo qualcosa che raccontasse tutto il territorio. Oggi credo che questa cosa si senta: dalla costa all’entroterra, ogni luogo partecipa e contribuisce a creare quell’atmosfera che poi le persone si portano a casa. HIT’S SUMMER” per noi è questo. Arriva l’estate, quella vera, e insieme arrivano la musica, la voglia di stare insieme, le serate lunghe, il mare, il cibo, le piazze piene. Tutte quelle cose che, messe insieme, fanno dire a chi viene qui: ci torno. Il lavoro che stiamo portando avanti come Visit Romagna è proprio quello di tenere insieme tutto questo, di costruire una narrazione condivisa che valorizzi ogni singolo territorio, dalla costa all’entroterra, senza perdere di vista l’unità complessiva della destinazione. La Notte Rosa è il momento in cui questa visione diventa concreta, visibile, tangibile”.

“Comincia così la Notte Rosa 2026. Riparte dal fenicottero, icona del nostro territorio, e da Hit’s Summer: le hit dell’estate, tra eccellenze, musica e divertimento. Quest’anno il manifesto celebra le radio: con la mascotte accanto a una DJ, simbolo di tutte le voci che animano la Riviera, di chi racconta, accompagna e fa vivere ogni momento dell’estate. La Notte Rosa 2026 è più di una festa: è un racconto collettivo, è energia che attraversa le piazze, è suono che unisce generazioni. È territorio, è musica, è radio. È l’inizio dell’estate italiana”, commenta Claudio Cecchetto, Visit Ambassador degli eventi di sistema.

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