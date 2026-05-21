Notte Rosa 2026: il programma

Fervono i preparativi per questa 21esima edizione de La Notte Rosa, l’evento iconico che dal 19 al 21 giugno 2026 segna l’avvio dell’estate italiana.
Tra gli eventi più attesi spicca il grande appuntamento con RDS Summer Festival, che tornerà a Rimini per il terzo anno consecutivo. Il cuore della festa sarà Piazzale Fellini, dove il 19 e 20 giugno si alterneranno dj, speaker radiofonici e grandi artisti del panorama musicale italiano. Il venerdì sera sarà dedicato all’RDS Party, con un viaggio nella dance music capace di accendere il weekend della Notte Rosa, mentre il sabato saliranno sul palco protagonisti delle classifiche streaming e nuove promesse della musica italiana. Il villaggio RDS accompagnerà l’evento con attività e intrattenimento aperti al pubblico.
Sempre venerdì 19 giugno, Riccione diventerà il centro di una grande operazione musicale nazionale con “Riccione Music City”, appuntamento in programma in Piazzale Roma dalle 21.30 alle 23.59. Radio ufficiale sarà RTL 102.5, che porterà sul palco alcuni dei nomi più amati della scena musicale italiana come J-Ax, Ditonellapiaga, Samurai Jay ed Eddie Brock. Una serata che unirà spettacolo dal vivo, energia e una forte copertura radiofonica e televisiva nazionale, trasformando Riccione in una vetrina musicale capace di raggiungere milioni di persone.