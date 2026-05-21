Notte Rosa 2026: il programma

Fervono i preparativi per questa 21esima edizione de La Notte Rosa, l’evento iconico che dal 19 al 21 giugno 2026 segna l’avvio dell’estate italiana. Tra gli eventi più attesi spicca il grande appuntamento con RDS Summer Festival, che tornerà a Rimini per il terzo anno consecutivo. Il cuore della festa sarà Piazzale Fellini, dove il 19 e 20 giugno si alterneranno dj, speaker radiofonici e grandi artisti del panorama musicale italiano. Il venerdì sera sarà dedicato all’RDS Party, con un viaggio nella dance music capace di accendere il weekend della Notte Rosa, mentre il sabato saliranno sul palco protagonisti delle classifiche streaming e nuove promesse della musica italiana. Il villaggio RDS accompagnerà l’evento con attività e intrattenimento aperti al pubblico. Sempre venerdì 19 giugno, Riccione diventerà il centro di una grande operazione musicale nazionale con “Riccione Music City”, appuntamento in programma in Piazzale Roma dalle 21.30 alle 23.59. Radio ufficiale sarà RTL 102.5, che porterà sul palco alcuni dei nomi più amati della scena musicale italiana come J-Ax, Ditonellapiaga, Samurai Jay ed Eddie Brock. Una serata che unirà spettacolo dal vivo, energia e una forte copertura radiofonica e televisiva nazionale, trasformando Riccione in una vetrina musicale capace di raggiungere milioni di persone.

Venerdì 19 la festa prende il via alle 21:30 a Misano Adriatico in Piazza della Repubblica con il grande concerto dei Nomadi, una delle band più amate della musica italiana. Con oltre sessant’anni di carriera, porteranno sul palco i loro successi più celebri, in un live capace di coinvolgere tutte le generazioni. A mezzanotte, lo sguardo si alza verso il cielo per lo spettacolare show pirotecnico in Piazzale Roma, in contemporanea con tutta la Riviera. A Cattolica, il 19 giugno dalle 21 alle 24 in Piazza Primo Maggio, arriverà Jerry Calà con il suo show “Una vita da libidine”, un viaggio musicale e ironico attraverso cinquant’anni di carriera. Tra canzoni, comicità e momenti di coinvolgimento del pubblico, il celebre attore porterà sul palco il suo stile inconfondibile accompagnato dalla band dal vivo. Prima e dopo il concerto, spazio al dj set di Radio Gamma per una lunga notte di festa.

La Notte Rosa arriva a Bellaria Igea Marina e si accende in Piazzale Kennedy con una serata tutta da vivere: il duo Dj Space Invaders alla consolle e l’energia travolgente di Franky Party Vocalist accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra ritmi rock-dance, hit irresistibili e atmosfere coinvolgenti sotto le stelle. A Cesenatico, sabato 20 giugno, la musica contemporanea sarà protagonista in Piazza Andrea Costa con il concerto di Dargen D’Amico, uno degli artisti più originali della scena italiana contemporanea. Dopo il dj set di Radio Bruno, il cantautore salirà sul palco con il tour legato al nuovo album, portando dal vivo sonorità che attraversano pop, rap e ricerca musicale. Grande attesa anche per il doppio appuntamento di Comacchio, dove i lidi ferraresi ospiteranno la rassegna “La Notte Rosa Hits’Summer Riviera di Comacchio”. Il 19 giugno, a Lido degli Scacchi, saliranno sul palco LDA e Aka7even, protagonisti di una serata tra pop contemporaneo e nuove generazioni musicali. Il giorno successivo, il 20 giugno, sarà invece la volta di Fred De Palma, pronto a portare ritmo urban e sonorità latine sotto le stelle della Riviera. Entrambi gli eventi saranno accompagnati da dj set, animazione e spettacoli luminosi pensati per trasformare il pubblico in parte integrante dell’esperienza. La Notte Rosa 2026 non poteva ovviamente non coinvolgere anche Ravenna e Cervia con eventi tra musica e spettacolo. Venerdì 19 giugno a Lido Adriano arriveranno i Moka Club con un concerto dedicato alle grandi hit anni ’70 e ’80, mentre a Cervia, in Piazza Garibaldi, spazio alle sonorità folk e popolari dei Balcani con il concerto di Pranvera Balkan. A Marina di Ravenna il weekend sarà animato da “Fuochi di mezza estate – Solstizio d’estate al mare”, tra riti celtici, spettacoli itineranti, musica e atmosfere suggestive affacciate sul mare. La musica abbraccerà anche luoghi dal forte valore storico e culturale. A Codigoro, il 21 giugno dalle 21 alle 23.30, l’Abbazia di Pomposa farà da cornice al concerto di Nina Zilli e Martini Big Band, un appuntamento speciale inserito nelle celebrazioni per il millenario della riconsacrazione della chiesa abbaziale. Una grande orchestra e una delle voci più amate della musica italiana daranno vita a una serata che unirà patrimonio culturale ed emozione musicale.

Anche a Ferrara

A Ferrara il 18 e 19 giugno ci sarà il 105 Summer Festival. Tra gli appuntamenti destinati a richiamare migliaia di persone c’è anche il Ferrara Summer Festival, che il 20 giugno porterà in Piazza Ariostea il dj e produttore tedesco Paul Kalkbrenner, tra i nomi più influenti della scena elettronica internazionale. Uno show costruito dal vivo tra tecnologia, visual immersivi e sonorità techno che trasformerà Ferrara nel cuore pulsante della musica elettronica italiana fino alle due di notte. Sempre Ferrara offrirà anche una proposta culturale speciale con “Castello by Night”, la visita guidata straordinaria al Castello Estense, aperto eccezionalmente fino alle 23.30 e illuminato nelle tonalità rosa. Un viaggio tra sale affrescate, storie di corte e panorami notturni che aggiungerà una dimensione culturale alla festa. La magia della Notte Rosa vivrà sulla sabbia. Il 19 giugno, tornerà a Rimini “Un Mare di Rosa – La Notte Rosa è a Riva”, lungo il tratto di litorale compreso tra il Bagno 50 e il Bagno 63. Musica dal vivo, dj set, spettacoli di circo contemporaneo, artisti del fuoco, degustazioni e la celebrazione dei dieci anni di “Un Mare di Vino” daranno vita a una lunga serata sul mare capace di unire territorio, sapori e spettacolo.

Concerti all’alba e gran finale

La Notte Rosa conserverà anche uno dei suoi momenti più suggestivi: i concerti all’alba. Il 20 giugno, sulla spiaggia di Rimini Terme a Miramare, il sorgere del sole accompagnerà Petra Magoni e Arké String Quartet, protagonisti di uno spettacolo che intreccerà musica, narrazione e sperimentazione sonora. Il giorno successivo, il 21 giugno, il solstizio d’estate si aprirà a Riccione con Venerus, protagonista della rassegna “Albe in controluce”, nella spiaggia libera della zona Marano, in un’esperienza musicale immersiva tra mare e luce dell’alba.