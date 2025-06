Notte Rosa 2025: gli eventi in tutta la Romagna

La lunga estate della Romagna si prepara ad accendersi con le anteprime ufficiali della Notte Rosa. Si parte giovedì 19 giugno a Rimini, con Rimini Folk, dove Piazza Cavour si trasformerà in una grande balera sotto le stelle: un tuffo nella tradizione romagnola con il ballo liscio e le sue melodie intramontabili, per una serata all’insegna della convivialità e del ritmo della nostra terra. Sempre il 19 giugno, a Novafeltria, riflettori puntati sul Belcanto con l’anteprima del Montefeltro Festival: giovani talenti del Conservatorio di Dublino porteranno in scena un concerto lirico di grande intensità emotiva, frutto del lavoro dell’Accademia Lirica Internazionale. Proseguono intanto, fino al 19 giugno, le giornate dedicate ai più piccoli con “Notte Rosa Extra Time” a Bellaria-Igea Marina: serate di spettacoli di clown, magia, marionette e bolle giganti, oltre all’imperdibile mostra della città ecosostenibile di mattoncini LEGO al Palazzo del Turismo. Infine, tra gli eventi più magici, dal 19 al 23 giugno torna La Notte delle Streghe a San Giovanni in Marignano: un viaggio tra mistero, arte e suggestione, che ogni anno incanta migliaia di visitatori con spettacoli itineranti, mercatini, performance e atmosfere da fiaba.

Venerdì 20 giugno

Il cast dell’RDS Summer Festival a Rimini nelle serate del 20 e 21 giugno con Aiello, BigMama, Carl Brave, Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Ghali, Olly, Sarah Toscano, Sophie and the Giants e Tananai, affiancati dagli speaker di RDS Rossella Brescia, Ciccio & Baz. Un’arena a cielo aperto che promette emozioni forti, con due serate di musica e intrattenimento, con artisti che si esibiranno sul palco di Piazzale Fellini facendo ballare e cantare tutta la piazza. A Riccione Hit’S Summer Night trasformerà piazzale Roma in una gigantesca pista. Sul palco si alterneranno i migliori dj che hanno segnato le stagioni della musica italiana, portando in scena un mix irresistibile di hit storiche e successi recenti, per far ballare e cantare tutto il pubblico. A Misano Adriatico la carica travolgente di Paolo Belli e della sua Big Band animerà Piazza della Repubblica. Swing, soul, pop e un pizzico di televisione in una serata che unisce spettacolo e interazione. A Cattolica l’inconfondibile voce di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, risuonerà in un live acustico intimo e suggestivo in Piazza Primo Maggio. Emozioni allo stato puro per un pubblico trasversale, tra grandi successi e riflessioni in musica. Il ritmo cambia a Bellaria, dove il duo Space Invaders & Mattia Vocalist infiammerà Piazzale Kennedy con un mix di rock, dance ed energia visiva. Anche Coriano entra nel vivo della Notte Rosa con uno spettacolo davvero originale e adatto a tutta la famiglia: sul palco di via Malatesta va in scena “Katastrofa Rock & Friends”, un viaggio esilarante nella storia del rock guidato dal clown Katastrofa. Il divertimento incontra la comicità a Gatteo Mare: nella cornice dell’Arena Rubicone andrà in scena una serata tutta da ridere con Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi: due stili diversi, due dialetti, una sola risata collettiva. Il loro spettacolo sarà un mix di gag, cavalli di battaglia, improvvisazione e satira romagnola. A seguire si ballerà con la Revolution Live Band, in un viaggio musicale che attraversa i grandi successi dagli anni ‘70 ai giorni nostri. In Piazza Costa, a Cesenatico, arriva il dj set di Radio Bruno, con il grattacielo illuminato di rosa. A San Mauro Mare si accendono le luci dell’Arena Arcobaleno, con il concerto live della Dino Gnassi Corporation, un mix travolgente di ritmo, energia e intrattenimento. Forlì si accende di musica, luci e adrenalina per una serata imperdibile con gli Eiffel 65, preceduti dal DJ set di Kubik & Cire Vocalist. Borghi e rocche di Romagna con il Bertinoro Drinkin’ Jazz Festival, una rassegna tutta al ritmo di jazz, con grandi artisti e nuove promesse della scena musicale italiana e internazionale che si esibiranno nei suggestivi luoghi del Balcone di Romagna dal 20 al 22 giugno. Il 20 e 21 giugno arriva a Faenza un appuntamento imperdibile: Granarolo Effimero, un teatro in-stabile di arte, sogni e cucina. Granarolo si veste al buio e accende le luci dei sogni dei carradori, degli artigiani, del Museo Diffuso, della Dipintrice Maddalena Venturi, dei Tappeti d’Arte dipinti con la segatura, dei murales, di storie bislacche nei cortili, del Bar Sport, spento e riacceso in arte, di stand sparsi per gustare i piatti granarolesi. Le case del paese si riaccendono per raccontare. Un grande teatro in-stabile di racconti, di arte, sogni e cucina. A mezzanotte lo spettacolo pirotecnico accenderà il cielo di rosa, in contemporanea su tutta la costa romagnola. Il cielo si illuminerà sopra le spiagge e le città della Romagna, offrendo uno show mozzafiato che terrà il pubblico con il naso all’insù: da Comacchio, a Cattolica, passando per Cesenatico, San Mauro Mare, Gatteo Mare, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico....

Sabato 21 giugno

Ad accogliere l’alba sulla spiaggia di Riminiterme a Miramare (ore 5.00) sarà Frida Bollani con il suo nuovo spettacolo ‘Semplicemente Frida’, accompagnata dal musicista britannico Mark Glentworth. Sempre a Rimini, in Piazzale Fellini, prosegue l’RDS Summer Festival, con i grandi protagonisti musicali e gli speaker di RDS, che animeranno la serata con il loro entusiasmo, rendendo la piazza un’arena musicale aperta a tutti. A Riccione nella spiaggia libera adiacente a Piazzale San Martino dalle 10.30 alle 21.00 va in scena il Goovi Summer Wave con Michelle Hunziker. Sempre a Riccione la danza diventa linguaggio universale grazie al Gran Gala di danza internazionale con la direzione artistica di Kledi Kadiu. In Piazzale Roma andrà in scena un vero e proprio gala con étoile provenienti dalle più importanti compagnie europee e giovani talenti. Coreografie emozionanti e coinvolgenti, curate nei minimi dettagli, regaleranno al pubblico un’esperienza visiva e artistica straordinaria, in equilibrio perfetto tra arte classica e linguaggi contemporanei. A Cattolica Piazza Primo Maggio si trasforma nel più grande video party della Riviera con Dj Lopez: una serata tutta da ballare e... da guardare. I videoclip delle canzoni più famose verranno mixati dal vivo, accompagnati da animazioni, giochi di luce e momenti interattivi. Un evento pensato per coinvolgere ogni fascia d’età, dai nostalgici dell’MTV generation ai più giovani. La mattina del 21 Forlì si accende con il Concerto all’Alba alla Rocca di Ravaldino. A Cesenatico la protagonista della serata sarà Clara, la giovane artista rivelazione della serie “Mare Fuori” e del Festival di Sanremo, che salirà sul palco di Piazza Costa. La sua voce calda e le sue canzoni intime porteranno un momento di emozione e profondità nella cornice festosa della Notte Rosa. In Piazzale Michelangelo a Valverde si terrà il concerto dei Funky Gallo, una tribute band che omaggia Zucchero con le sue sonorità soul, blues e pop. Uno show energico e coinvolgente che ripercorre le tappe della carriera di uno dei più amati artisti italiani. Gatteo festeggia il solstizio d’estate dedicando un’intera giornata alla musica. Si parte con il suggestivo concerto all’alba nella Corte del Castello malatestiano. Alle 5.30 del mattino un’orchestra composta da 20 apprezzati musicisti proporrà musiche di Verdi, Rossini, Schubert, Puccini e Tchaikovsky. L’Arena Rubicone di Gatteo Mare ospiterà in serata “Voglio tornare negli anni ’90”, un vero e proprio tuffo in uno dei decenni più iconici della musica italiana e internazionale. Sul palco tutte le hit che hanno segnato un’epoca: da Corona a Gigi D’Agostino, passando per Max Pezzali e gli Eiffel 65, in uno show arricchito da effetti speciali, visual art e spettacoli pirotecnici. A Bertinoro prosegue la rassegna Drinkin’ Jazz Festival con la Jazz Walk, una passeggiata enogastronomica in compagnia della Arminum Swing Band con tappe di degustazione nelle cantine urbane di Bertinoro e arrivo sullo splendido Balcone di Romagna. A Cervia musica e divertimento nell’area della Torre San Michele con il dj set di Radio Studio Delta mentre in Piazza Garibaldi i Moka Club celebrano i loro 30 anni di carriera con Entertainment Superheroes 30 years. A Marina di Ravenna la spiaggia si accende con l’esplosiva energia dei JBEES, una big band di 9 elementi che porta sul palco uno spettacolo immersivo dedicato alla disco music internazionale e italiana dagli anni ’70 ai ’90. Costumi spettacolari, coreografie e un repertorio pieno di ritmo trasformano la notte in un party indimenticabile sotto le stelle.

Domenica 22 giugno