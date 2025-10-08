Nicastro lascia, Ravenna Manifestazioni cerca direttrice o direttore per la stagione d’opera

Un altro addio, sebbene annunciato, in casa Ravenna Manifestazioni. Lunedì 6 ottobre il consiglio di amministrazione della Fondazione ha deliberato la pubblicazione di un avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse in relazione al conferimento dell’incarico di direttore artistico della stagione d’opera e danza del teatro Alighieri per il triennio 2026/27, 2027/28 e 2028/29 (la domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il 9 novembre 2025 secondo le modalità indicate nell’avviso). La delibera segue la decisione di Angelo Nicastro di concludere il proprio percorso con la stagione 2025/26. Il presidente e il cda della Fondazione «esprimono al maestro Nicastro la più sincera gratitudine per la professionalità, la sensibilità artistica e la dedizione con cui, in questi anni, ha curato la stagione d’opera e danza, contribuendo a fare del teatro Alighieri un punto di riferimento culturale di alto profilo e un partner produttivo per tanti teatri di tradizione del nostro Paese e soggetti di caratura internazionale».

Anche se attese, le dimissioni anticipate di Angelo Nicastro, dopo quelle forzate di Michele Marco Rossi, recentemente nominato condirettore artistico di Ravenna festival prima della notizia di un suo rinvio a giudizio, lasciano un buco difficile da riempire. Resta in carica la neo nominata Anna Leonardi. Quella che sarà presentata sabato prossimo sarà dunque l’ultima stagione di Nicastro, così come l’ultimo festival sarà quello del 2026 (dove sarà a fianco di Leonardi).

Avviso e modulo di domanda sul sito del teatro Alighieri: https://www.teatroalighieri.org/16516.