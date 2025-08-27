Musica, Davide Amati vince il Meeting Music Contest a Rimini

RIMINI. Davide Amati è stato dichiarato il vincitore della quinta edizione del Meeting Music Contest, il contest musicale promosso dal Meeting per l’Amicizia fra i Popoli e dal MEI - Meeting degli Indipendenti di Faenza, che si avvale del sostegno della Regione Emilia-Romagna e del patrocinio del Comune di Rimini.

«La finalissima era di altissima qualità», ha dichiarato la giuria, «con cantautori e band che meritano tutti di poter emergere e farsi conoscere al grande pubblico, tra questi è emerso in particolare il cantautore Davide Amati sia per il grande equilibrio proposto tra la cover di Fabrizio De Andre’ e il suo brano originale raggiungendo il massimo punteggio ma anche per la grande performance con un trio rock veramente dal forte impatto. Per questo é ben meritata a nostro avviso la vittoria di Davide Amati. Anche se Trilussa e Unadasola hanno particolarmente convinto sia grazie il primo alla bellissima interpretazione di una cover di Adriano Celentano che i secondi per la proposta di un pop sofisticato di altissimo livello, Non di meno Lorenzo Lepore e Diego Casadei hanno proposto un cantautorato originale e personalissimo fatto di scelte di cover inusuali e di brani originali di grandi scrittura».

Davide Amati ha così convinto tutti e alla fine è stato proclamato vincitore portandosi a casa l’esibizione del 4 ottobre al MEI di Faenza, una produzione di un singolo con Lotostudio di Gianluca Lo Presti, una promozione stampa a cura di Fabio Gallo de L’Altoparlante e una distribuzione digitale a cura di Massimilano Lambertini per il MeiDigital. IL 29 agosto aprirà a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli il concerto dei Franz Ferdinand, organizzato da Acieloaperto.

Davide Amati, chitarrista e cantautore, è nato a Roma nel 1998 ed è cresciuto a Santarcangelo di Romagna.