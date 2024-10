La nuova stagione dell’House of Rock di Rimini parte da oggi con tante novità interessanti. Un locale che, oltre a rinnovare le proposte gastronomiche, vuole essere un punto di attrazione per eventi, serate live e dj set riguardanti il rock e non solo. Abbiamo chiesto al direttore Lorenzo Gabuzzi di raccontarci il programma.

Riparte la stagione dell’House of Rock. Ci può anticipare le novità di quest’anno?

«Le novità più importanti sono tre. La prima è che oltre al venerdì e al sabato saremo aperti anche due mercoledì e due domeniche al mese; mercoledì con gruppi originali nazionali e le domeniche con ComixFactor, un nuovo format di show comico che esordirà il 13 ottobre con Sasà Spasiano ed Andrea Vasumi, e con altri artisti emergenti, ma non svelo troppo, altrimenti rovino la sorpresa. La seconda novità da segnalare è la Rock University, accademia di alto perfezionamento musicale che apre quest’anno con alcune masterclass di grande livello, con artisti/docenti come Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi), Luca Colombo (Morandi, Rai, Mediaset), Will Hunt (Evanescence) e Roberto Gualdi (batterista PFM) e sarà mirata ai musicisti e cantanti che vogliono passare dal dilettantismo al professionismo. La terza è il venerdì della sala Loft (sala di sopra) e vede la collaborazione con Donatello Angelini ed Emmanuele Candido (KAOSS Eventi) che organizzeranno varie serate musicali dedicate a un pubblico più giovane».

Oltre alle sempre richieste cover band ci sarà spazio anche per band emergenti?

«Sì, soprattutto nelle serate del venerdì, in sala Loft».

L’House of Rock è associato ad altri locali di Rimini, alcuni storici come il 365 o il Lord Nelson e l’Hic che sostituisce la vecchia sede del HoR. Che impegno comporta la gestione e come è la risposta del pubblico?

«Un impegno enorme, sia fisico che mentale. Per non parlare dell’aumento dei collaboratori fissi. Ma grandi soddisfazioni, devo dirlo».

Chi sono i collaboratori che le daranno manforte per la programmazione della nuova stagione?

«Oltre ai miei soci nei vari locali, che ringrazio comunque per la pazienza nel seguirmi, ci sarà il “solito” Rascel alla direzione artistica, Manul in amministrazione, Lara per gli eventi aziendali e new entry Sara all’organizzazione interna. Poi tutto lo staff di quest’anno, ovviamente, in gran parte nuovo, soprattutto in cucina».

Sappiamo che la musica è parte integrante della sua vita. Lei è stato musicista (batterista e cantante) ed è ancora un appassionato. Chi è l’artista che vorrebbe vedere esibirsi all’House of Rock?

«Tanti. Spero davvero tanti, sempre di più. Stiamo aprendo contatti importanti, vedremo chi vorrà venire a trovarci».