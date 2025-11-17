Motus, Bertozzi, Marches e Crociani tra i candidati ai Premi Ubu 2025

PESARO

Le nomination ai Premi Ubu 2025, che quest’anno si svolgono a Pesaro proprio questa sera, hanno segnalato nella categoria “testo non originale” lo spettacolo “Altri libertini” di Pier Vittorio Tondelli portato in scena dalla compagnia Licia Lanera (visto al Bonci di Cesena lo scorso settembre e e a Ravenna a gennaio). Lo spettacolo di Mario Perrotta Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità si avvale delle musiche del musicista di Sarsina Vanni Crociani e del chitarrista riminese Massimo Marches, insieme a Giuseppe Franchellucci: i quattro entrano in lizza nella categoria “progetto sonoro”. Non mancano i riminesi Motus tra i progetti speciali. Nella categoria danza un’altra certezza dei nostri palcoscenici: “Le Palestriti”, progetto e coreografia di Simona Bertozzi, bolognese di origine lughese. Nella terna di spettacoli in nomination c’è “A place of safety. Viaggio nel Mediterraneo centrale” di Kepler-452 che potremo vedere al Bonci il prossimo 27 novembre. I vincitori si conosceranno lunedì 15 dicembre dalle ore 20. La cerimonia all’Arena del Sole di Bologna sarà trasmessa in diretta su RaiRadio3 e sarà curata dalla compagnia VicoQuartoMazzini. La serata delle nomination è stata invece condotta dalla studiosa e docente riminese Laura Gemini con Graziano Graziani.