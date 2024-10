Morgan ricomincia dalla Romagna: sarà alla cena-spettacolo del Full Moon di Pinarella venerdì 8 novembre

Dopo i tormenti artistici, i guai giudiziari e la scomunica del mondo del jet-set, Marco Castoldi - in arte Morgan - ricomincia dalla Romagna.

Archiviato il periodo buio, quello dei concerti annullati e dell’interdizione dai palcoscenici di mezza Italia, sarà infatti lui la guest-star della cena-spettacolo in programma venerdì 8 novembre sul palco del Full Moon di Pinarella.

Dopo il grande successo del concerto del chitarrista Stef Burns (in mille attorno al palco di viale Tritone), Alessandro Vinci ed Andrea Alici hanno dunque deciso di proporre agli amanti della musica un altro grande concerto dal vivo: “Marco Castoldi - dicono - è un cantautore che ha scritto pagine memorabili della musica italiana e dunque, in un periodo non facile della sua vita, abbiamo deciso di rendere omaggio alla sua arte invitandolo sul palco del Full Moon”.

Per Morgan, reduce da una lectio magistralis alla Iulm dove ha ricordato l’amico Francesco Alberoni, si tratta del primo concerto da solista dopo tanti mesi di assenza dal mondo dello showbiz (il 2 novembre farà un live a Milano ma con la sua vecchia band), un ritorno in piena regola per un artista da sempre “divisivo” nell’arte come nella vita, ma capace sul palco di mettere d’accordo tutti.

Morgan - che ama definirsi “un alieno nella terra dei normali” - è un artista geniale che, ormai valicata la soglia dei 50 anni (il prossimo dicembre compirà 52 primavere), fa parte della storia della musica italiana. Capace di spaziare nell’universo internazionale, fa dell’eclettismo la sua matrice genetica e, dai tempi dei Bluvertigo ad oggi, ha collezionato una serie infinita di premi alla carriera (per informazioni e prenotazione tavoli chiamare il numero 329 146 4457).