Monique Loudières, Wilfried Romoli, Clotilde Vayer e Eleonora Abbagnato al sesto Concorso Rudolf Noureev di Rimini

Torna a Rimini per la VI edizione il Concorso Rudolf Noureev, l’esclusivo concorso internazionale per giovani studenti/esse e ballerini/e professionisti, dai 15 ai 24 anni, dedicato alla memoria del celebre danzatore e coreografo.

Organizzata dall’Associazione Art Fest aps, in collaborazione con il Comune di Rimini e con il sostegno e il patrocinio della Fondazione Noureev, la sesta edizione avrà luogo nella bellissima cornice del Teatro Amintore Galli, da lunedì 21 a sabato 26 luglio, e si preannuncia ricca di novità, a cominciare dai coach e dai componenti della Giuria: confermata la presenza delle Étoiles dell’Opéra di Parigi Monique Loudières e Wilfried Romoli, la rosa dei coach si arricchisce della professionalità e del prestigio di Clotilde Vayer, già prima ballerina all’Opéra di Parigi, dove ha lavorato a stretto contatto anche con Rudolf Noureev, e dal 2021 direttrice della Scuola di Ballo e del Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli.

Ospite d’eccezione, lunedì 21 luglio, sarà Eleonora Abbagnato, Étoile de l’Opéra di Parigi e Direttrice della Scuola di ballo e del Corpo di ballo dell’Opera di Roma. Eleonora Abbagnato assisterà ad una lezione di danza classica di livello intermedio (dagli 11 anni) tenuta da Elisa Scala, docente stabile della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, e ad una lezione di livello avanzato tenuta da Damiano Mongelli, Assistente alla Direzione della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Un’occasione unica per gli iscritti al Grand Stage che, se valutati idonei e particolarmente talentuosi, potranno aspirare ad aggiudicarsi l’ammissione diretta alla Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma per l’anno scolastico 2025/26.

Il concorso Rudolf Noureev è aperto ai giovani allievi e danzatori di ogni nazionalità e si distingue per la specificità di onorare il repertorio del grande danzatore e coreografo. Permette la trasmissione, alle giovani generazioni, di opere coreografiche maggiori e fondamentali che costituiscono ancora oggi il repertorio delle più grandi compagnie del mondo. I candidati al Prix, selezionati tramite video e provenienti dalle grandi Scuole Superiori e dai corpi di ballo di tutto il mondo, parteciperanno ad un coaching di sei giornate sulla variazione di Noureev scelta tra quelle imposte dal Regolamento, vivendo un momento privilegiato di formazione e perfezionamento.

A conclusione del concorso, saranno assegnati cinque premi di categoria, stages in Grandi scuole o Compagnie Internazionali e, su proposta della Giuria, un Grand Prix eccezionalmente attribuito all’allievo/a particolarmente meritevole.

Parallelamente al concorso, si svolgerà il Grand Stage Noureev, aperto a ballerini e ballerine dai 9 anni fino ai giovani professionisti, quest’anno con una formula ancora più ampia: lezioni di danza classica, sbarra a terra e storia della danza. Il livello Elementary e Intermedio sarà affidato ad Elisa Scala, docente stabile della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, dove si occupa altresì di preparare e seguire gli allievi nelle produzioni scaligere.

Il livello Avanzato e pre-professionale sarà invece a cura degli stessi eredi artistici di Noureev (Monique Loudières, Wilfried Romoli, Clotilde Vayer) che metteranno a disposizione la propria esperienza e professionalità per questa rara opportunità di studio.

Il Grand Stage Noureev ha come obbiettivo quello di trasmettere alle giovani generazioni le opere del più grande ballerino al mondo e di valorizzare il loro talento grazie a classi intensive con questi importanti pedagoghi oltre che danzatori.

La Masterclass e il Grand Stage culmineranno il 26 luglio con lo spettacolo ‘Nureyev. A Tribute’ in programma alle ore 20 al Teatro Amintore Galli, con la partecipazione, come ogni anno, di ospiti importanti che si esibiranno a fine serata. Un evento concepito per permettere agli allievi, così come al pubblico, di riconoscere il valore del percorso di studi attraverso un impegno progressivo, unitamente agli obiettivi da raggiungere per aspirare alla professione.

Per le iscrizioni, a numero chiuso per mantenere alto il livello di insegnamento, consultare il sito:

Concorso Rudolf Noureev, preselezione via video entro l’8 giugno

https://www.concoursrudolfnoureev.org/concorso/

Grand Stage Noureev, iscrizioni entro l’8 giugno https://www.concoursrudolfnoureev.org/stage/

Info: concours.rudolfnoureev@gmail.com | +39 380 6413533