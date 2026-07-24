Mondaino, il Palio de lo Daino dal 20 al 23 agosto con centinaia di volontari all’opera

Mancano poche settimane al ritorno del Palio de lo Daino, in programma dal 20 al 23 agosto a Mondaino, ma il lavoro è già iniziato da tempo. Se il pubblico vedrà un borgo perfettamente trasformato in una città del Quattrocento, con spettacoli, cortei storici, taverne, musici, dame, cavalieri e artisti di strada, dietro tutto questo ci sarà ancora una volta il lavoro silenzioso di circa 400 volontari, autentico motore della manifestazione. È grazie al loro impegno che il Palio raggiunge quest’anno la 37ª edizione, confermandosi tra le rievocazioni storiche più importanti della Romagna e uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Non è soltanto un evento, ma il risultato di un grande lavoro collettivo che coinvolge l’intera comunità di Mondaino.