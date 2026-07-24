Mondaino, il Palio de lo Daino dal 20 al 23 agosto con centinaia di volontari all’opera

Spettacoli
  • 24 luglio 2026
Mondaino, il Palio de lo Daino dal 20 al 23 agosto con centinaia di volontari all’opera

Mancano poche settimane al ritorno del Palio de lo Daino, in programma dal 20 al 23 agosto a Mondaino, ma il lavoro è già iniziato da tempo. Se il pubblico vedrà un borgo perfettamente trasformato in una città del Quattrocento, con spettacoli, cortei storici, taverne, musici, dame, cavalieri e artisti di strada, dietro tutto questo ci sarà ancora una volta il lavoro silenzioso di circa 400 volontari, autentico motore della manifestazione. È grazie al loro impegno che il Palio raggiunge quest’anno la 37ª edizione, confermandosi tra le rievocazioni storiche più importanti della Romagna e uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Non è soltanto un evento, ma il risultato di un grande lavoro collettivo che coinvolge l’intera comunità di Mondaino.

Un paese che costruisce insieme il Palio

Per mesi il borgo si trasforma in un laboratorio a cielo aperto. C’è chi realizza scenografie e allestimenti, chi restaura e prepara i costumi storici, chi organizza gli spettacoli, chi cura la logistica, chi allestisce le taverne, chi segue la comunicazione, chi prova cortei e rappresentazioni, chi coordina i figuranti e chi accoglierà i visitatori durante i quattro giorni della manifestazione. Ogni volontario mette a disposizione tempo, competenze e passione, contribuendo a costruire un evento che negli anni è diventato un simbolo dell’identità di Mondaino e un importante strumento di promozione del territorio.

Il Palio rappresenta infatti molto più di una rievocazione storica. È un progetto culturale che unisce generazioni diverse attorno a un obiettivo comune, valorizzando il patrimonio storico del borgo e offrendo ai visitatori un’esperienza autentica capace di coniugare spettacolo, tradizione e partecipazione.

A rendere possibile il Palio non sono grandi investimenti o strutture organizzative complesse, ma una rete di persone che ogni anno sceglie di dedicare il proprio tempo alla manifestazione. Un modello di partecipazione che rappresenta uno dei tratti distintivi del Palio de lo Daino e che continua a renderlo un esempio di volontariato culturale.

Verso la 37ª edizione

Dal 20 al 23 agosto il borgo tornerà così a popolarsi di dame, cavalieri, armigeri, falconieri, mercanti, artigiani, giullari e musici, mentre le quattro Contrade si contenderanno l’ambito Palio. Il claim scelto per l’edizione 2026, “Un risveglio lungo secoli... Una festa che non finisce mai!”, racconta perfettamente lo spirito della manifestazione: una tradizione che ogni estate torna a vivere grazie all’impegno di un intero paese, capace di trasformare la propria storia in uno spettacolo condiviso e di accogliere migliaia di visitatori provenienti dalla Riviera, da tutta Italia e dall’estero. Anche quest’anno saranno numerose le novità artistiche, tra cui il debutto dei Kataklò Athletic Dance Theatre, gli spettacoli della Compagnia De Alchimia e il rinnovato repertorio dei Musici della Compagnia di San Michele Arcangelo, ma il vero spettacolo continuerà ad essere quello che si costruisce dietro le quinte: quello di una comunità che, unita dal volontariato, rende possibile il Palio de lo Daino da trentasette edizioni.

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