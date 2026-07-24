Mondaino, il Palio de lo Daino dal 20 al 23 agosto con centinaia di volontari all’opera

Mancano poche settimane al ritorno del Palio de lo Daino , in programma dal 20 al 23 agosto a Mondaino , ma il lavoro è già iniziato da tempo. Se il pubblico vedrà un borgo perfettamente trasformato in una città del Quattrocento, con spettacoli, cortei storici, taverne, musici, dame, cavalieri e artisti di strada, dietro tutto questo ci sarà ancora una volta il lavoro silenzioso di circa 400 volontari, autentico motore della manifestazione. È grazie al loro impegno che il Palio raggiunge quest’anno la 37ª edizione, confermandosi tra le rievocazioni storiche più importanti della Romagna e uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Non è soltanto un evento, ma il risultato di un grande lavoro collettivo che coinvolge l’intera comunità di Mondaino.

Per mesi il borgo si trasforma in un laboratorio a cielo aperto. C’è chi realizza scenografie e allestimenti, chi restaura e prepara i costumi storici, chi organizza gli spettacoli, chi cura la logistica, chi allestisce le taverne, chi segue la comunicazione, chi prova cortei e rappresentazioni, chi coordina i figuranti e chi accoglierà i visitatori durante i quattro giorni della manifestazione. Ogni volontario mette a disposizione tempo, competenze e passione, contribuendo a costruire un evento che negli anni è diventato un simbolo dell’identità di Mondaino e un importante strumento di promozione del territorio.

Il Palio rappresenta infatti molto più di una rievocazione storica. È un progetto culturale che unisce generazioni diverse attorno a un obiettivo comune, valorizzando il patrimonio storico del borgo e offrendo ai visitatori un’esperienza autentica capace di coniugare spettacolo, tradizione e partecipazione.

A rendere possibile il Palio non sono grandi investimenti o strutture organizzative complesse, ma una rete di persone che ogni anno sceglie di dedicare il proprio tempo alla manifestazione. Un modello di partecipazione che rappresenta uno dei tratti distintivi del Palio de lo Daino e che continua a renderlo un esempio di volontariato culturale.