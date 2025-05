“Molto rumore per nulla” al teatro Testori con The Theater

Si apre il sipario a Forlì. Sabato 31 maggio alle 21 al teatro Testori andrà in scena “Molto rumore per nulla”, una commedia teatrale che porta la firma di William Shakespeare ed è rimasta nei secoli una tra le più conosciute. Descritta dagli organizzatori come “breve e brillante”, l’opera shakespeariana è considerata una tragicommedia che volge sul tema romantico e allo stesso tempo unisce vicende tragiche e comiche. In questo caso, il testo dell’opera messa in scena è stato soggetto a una rivisitazione e una riscrittura registico-drammaturgica da parte del regista forlivese Stefano Naldi, e l’interpretazione è stata affidata agli allievi di The Theater, la scuola di arti sceniche e recitazione del Teatro delle Forchette. Naldi ha infatti rielaborato “Molto rumore per nulla” estrapolando il clima dell’Italia del sud dalla versione originale e ambientando la vicenda in una “Messina city” ispirata al Sud America degli anni ‘50, con richiami al cinema musicale hollywoodiano. L’atmosfera che il regista vuole ricreare è “brillante e vintage”, caratterizzata da sonorità mariachi anni ‘60, suggestioni da Almodovar e telenovelas anni ‘80, accompagnata anche da un tocco ironico e kitsch. Gli elementi scenografici mobili evocano invece il lato tragico della storia, trasformando la scena in un alveare da cui emergono simboli di un’umanità curiosa e pericolosa. Sul palco saranno presenti tutti gli allievi dell’Accademia (del primo, secondo e terzo anno) che hanno partecipato a questo progetto collettivo, considerato soprattutto come un’esercitazione applicata, più che come una classica produzione teatrale. I movimenti scenici e le coreografie delle danze presenti in questa storia sono stati curati invece dalla coreografa Laura Cappelli, docente di danza a The Theater. Il cast dei partecipanti è numeroso e ricordiamo: Alessia Antimi, Erica Armato, Miriam Basile, Elena Bellenghi, Elia Biffi, Luca Camarda, Jeannette Campa, Angelo Cannavicci, Noemi Cardillo, Merve Celik, Giulia Dall’Oglio, Ludovico Della Giorgia, Michele Dinichilo, Giulia Fabbri, Marinella Missiroli, Simone Monti, Michele Picano, Gemma Porcelli, Enrico Rossi, Elisa Spighi, Lisa Vagaggini, Carlotta Zampigni. Tra i autori dell’evento invece: Stefano Naldi (regia e luci), Laura Cappelli (coreografie, luci), Giorgia Raggi (assistente di palco e regia), Benedetta Benedetti (audio), Ivanoe Privitera (correttore). I docenti accademici che hanno sostenuto questo progetto sono: Massimiliano Bolcioni, Antonio Sotgia, Stefano Naldi, Giuseppe Verelli, Mya Fracassini, Paola Fabbri, Sara Zecchini, Laura Cappelli.

LUNA SCARPELLINI