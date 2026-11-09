Mind Marea 2026 a Rimini: torna il festival diffuso tra talk, concerti e mostre. Il programma dal 13 al 15 novembre

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 1.500 persone, torna a Rimini Mind Marea. Flussi Culturali Contemporanei: il festival curato da un gruppo di giovani realtà riminesi operanti nel settore culturale, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Rimini.

La seconda edizione di Mind Marea si terrà da venerdì 13 a domenica 15 novembre 2026, trasformando ancora una volta i luoghi simbolo della città – dai Palazzi dell’Arte al Teatro degli Atti, dalla chiesa sconsacrata di Santa Maria ad Nives alla Domus del Chirurgo, fino alla spiaggia invernale – in un crocevia in cui discipline differenti si incrociano.

Un festival che nasce con l’obiettivo di esplorare la complessità del presente, che per essere indagato richiede una pluralità di linguaggi artistici. musica, arte, teatro e talk d’autore si intrecciano e si contaminano come le onde di una marea, simbolo di movimento continuo e trasformazione.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

Il festival inaugura alle 18:30 presso il Palazzi dell’Arte con il talk di apertura : protagonisti il giornalista Eugenio Cau e l’attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour.

La prima serata prosegue alle 21 nella suggestiva cornice dell’ex Chiesa di Santa Maria ad Nives con il live di Mohammad Reza Mortazavi, un’esperienza d’ascolto viscerale e meditativa dove la tradizione dei tamburi persiani, tombak e daf, si fonde con la sperimentazione contemporanea.



SABATO 14 NOVEMBRE

La mattinata di sabato, dalle 11 alle 14 , vede protagonista Enrico Malatesta per un workshop in programma tra la Domus del Chirurgo e altri luoghi del centro storico, in collaborazione con il Festival del Mondo Antico.

Dal pomeriggio a notte fonda, Mind Marea si sposta al Teatro degli Atti. Dalle 17 al via con i talk: si parte con Alice Pomiato, divulgatrice ambientale, formatrice esperta in sostenibilità e green content creator. Segue l’incontro con l’esploratore Alex Bellini, che porterà una riflessione sul rapporto dell’uomo con un pianeta in continua trasformazione. Chiudono gli interventi della giornata il poeta Giorgiomaria Cornelio e la scrittrice Marta Ceccarelli.

Alle 21 in programma il live di Ginevra Nervi, tra le più interessanti compositrici e produttrici contemporanee di musica elettronica italiane. In chiusura, il dj set a cura di PLASTICA.





DOMENICA 15 NOVEMBRE

L’ultima giornata accompagna il pubblico dal centro della città verso il mare. Alle 10:00 , appuntamento a Santa Maria ad Nives con un live della cantautrice Gaia Banfi. A seguire, il talk itinerante Verso il mare, sulle tracce della storia a cura della Biblioteca Civica Gambalunga in collaborazione con Rimini Blue Labe e Ecomondo che condurrà gli spettatori dal centro storico al mare, a bordo del caratteristico trenino di Rimini.

Mind Marea si conclude sulla spiaggia, tra le onde, dove tutto è partito. Sulla riva, spazio alla performance visiva dell'artista Simone Carraro. Chiude la seconda edizione il vernissage di Spiagge Mobili, la mostra collettiva a cielo aperto allestita sulla duna della spiaggia libera, realizzata in collaborazione con Autori di Immagini e con il supporto di Piacere Spiaggia Rimini, che resterà visitabile fino al 31 gennaio 2027, inserendosi nel cartellone del Capodanno più lungo del mondo.

«Rimini ha due anime. Una si accende d’estate, volteggiando al ritmo dei neon della Riviera di cui è capitale nel mondo. L’altra affiora quando le luci si spengono e la stagione cede il passo all’inverno, mostrandosi a pochi nella sua vocazione più intima – raccontano gli organizzatori – È in questa soglia tra il rumore della costa e il silenzio del mare che nasce Mind Marea: un’occasione di portare a Rimini artisti e sguardi diversi, capaci di immergersi in un mondo in costante flusso».

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e senza prenotazione, ad eccezione dei seguenti appuntamenti prenotabili gratuitamente su Eventbrite:

Mohammad Reza Mortazavi (Live)

Gaia Banfi (Live)

Verso il mare, sulle tracce della storia (Talk itinerante in trenino)

Assaggiare l’aria (Workshop di Enrico Malatesta)

Mind Marea è un progetto a cura di Labor Aps, Sarà., Supèrfluo

In collaborazione con Comune di Rimini e Rimini Cultura

Institutional Partner Rimini Blue Lab, Ecomondo, Biblioteca Gambalunga, Rimini Musei, Festival del Mondo Antico, Autori di Immagini

Main Partner Galvanina, Romagna Acque

Service Partner ML System

Per info: www.mindmarea.com

Email: mindmarea@gmail.com

Instagram: @mindmareafestival

Facebook: Mind Marea Festival